Si usted tiene alguna enfermedad crónica debe consultar a su médico antes de vacunarse contra la COVID-19

La inmunización contra la COVID-19 comenzó a aplicarse en Venezuela sin anunciar un plan de vacunación para toda la población; sin embargo a través del sistema Patria y de un mensaje de texto se ha convocado a personas de la tercera edad en el Estado Lara, quienes acuden a los pocos centros de vacunación ya dispuestos. En Barquisimeto son solo dos. No obstante se debe tener en cuenta que las personas con enfermedades crónicas o cualquier patología preexistente, deben acudir a su control médico antes de recibir la vacuna contra el coronavirus, y así lo advierte la doctora Luzmila Leal, miembro de la ONG Médicos Unidos Venzuela.

Consultada por Elimpulso.com Leal citó como ejemplo que un paciente con cáncer que esté recibiendo tratamiento no puede vacunarse, al igual que un paciente diabético con la glicemia no compensada tampoco puede recibir su dósis antes de estabilizar sus valores. Recomendó que las personas con diábetes se realicen un examen de glicemia antes de vacunarse y hagan que su médico lo revise y les apruebe aplicarse la vacuna.

“Si no está dentro de los rangos esperados, la persona no debe vacunarse. Un paciente hipertenso que tenga la tensión alta, no puede vacunarse. Pero, un paciente con enfermedad crónica no activa, que esté controlado, sí califica para colocarse la vacuna sin ningún contratiempo y sin que se espere alguna complicación en los días posteriores”, explicó la especialista.

Leal resaltó que en Lara se han vacunado muchos pacientes mayores con comorbilidad y no han tenido complicaciones. De hecho, argumentó que en una encuesta nacional realizada duante el mes de mayo por Médicos Unidos Venezuela entre una muestra de 2.970 trabajadores de la salud que han sido vacunados en el país, un 5,86% presentó reacciones moderadas atribuibles a la vacuna, y un 0,32% presentó síntomas severos. Por otro lado, un 53,49% de los encuestados no presentó ninguna reacción adversa posterior a la apliación de la vacuna.

Sobre el tipo de complicaciones que puedan presentarse posterior a la aplicación de la vacuna, Luzmila Leal expuso que es difícil determinarlas por cuanto se trata de un virus nuevo al que la masa médica se está enfrentando y cada cuerpo genera reacciones diversas.

Solo el 42% de los médicos encuestados por MUV ha sido vacunado en Venezuela

De acuerdo con los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de la A.C. Médicos Unidos de Venezuela “Realidad de la Vacunación contra la Covid-19 en el Sector Medico desde el 25 al 29 de Mayo 2021 Venezuela“, el 58% de los médicos consultados no ha sido vacunado, mientras que el 42% dijo que sí. Este resultado contradice lo expuesto por el ministro de salud de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, quien previo a esta encuesta aseguró en cadena nacional que en Venezuela se había vacunado al 90% del persona médico.

Según este mismo estudio, el 37,6% de médicos en Lara no había sido vacunado para el 29 de mayo, mientras que sí había sido vacunado el 21,2% de médicos en instituciones públicas, el 29,6% en instituciones privadas y un 11,7% de médicos jubilados.

Desde MUV preocupados por la salud y bienestar del personal de salud y en especial los médicos venezolanos realizamos encuesta nacional sobre la vacunación en el gremio y ofrecemos resultados.



La ONG Médicos Unidos Venezula también resalta algunas consideraciones especiales a tener en cuenta al momento de acudir a vacunarse contra el nuevo coronavirus, entre las que resaltan que las embarazadas pueden inmunizarse luego de la semana 10 de gestación. Además indican que las personas que ya pasaron por la enfermedad de COVID-19 deben esperar tres meses luego de haberla superado para poder aplicarse la vacuna.

