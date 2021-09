OPINIÓN Lectura: Gravitación #28Sep

Fue Newton el creador de la teoría de la gravitación. Es decir, la teoría de la gravedad que impone su atracción en los cuerpos que orbitan en todo el Universo. La escuela elemental o primeria, la secundaria y la universitaria y los analfabetas en todo el tiempo que ha transcurrido de Newton para acá, hasta el presente aprendimos la referida teoría: “los cuerpos se atraen recíprocamente con una fuerza proporcional al volumen de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.” En este enunciado se resume todo el contenido de la teoría de la gravitación. Aceptamos que la educación nos enseñara qué era la gravedad. Todas las generaciones hasta el presente estamos formados en esta concepción. Pero la teoría de Newton es tan sólo una teoría porque es inaplicable en la verdadera realidad del Universo.

Contrariamente el Universo se ha revelado y la realidad es totalmente contraria a la gravedad. El espacio del Universo es ingrávido; es decir, no existe esa fuerza de atracción que la gravedad pregona. La ingravidez es una condición muy especial para que los cuerpos que lo orbitan se desplacen libremente fuera de controles. Hay un control generalizado que se fundamente en las órbitas; las órbitas sistematizadas no permiten que ningún cuerpo en el espacio tenga problemas en su movilidad orbital. Cada cuerpo sigue su órbita de manera independiente a considerables distancias uno de otro. No existe la más remota posibilidad de que puedan encontrarse dos cuerpos en una órbita. La órbita es como el enrielado para el ferrocarril; por ellos sólo se puede desplazar siempre un solo ferrocarril. Por la órbita solamente se conduce el cuerpo asignado a moverse reiterativamente por ella. De manera que la órbita individualiza, y a su vez separa distancialmente a los cuerpos. La ingravidez del espacio es un modo idóneo para que los cuerpos no encuentren obstáculos en sus movimientos. Todo resulta muy simple para el movimiento orbital de los cuerpos. De modo que la gravedad fue una ingeniosa invención de Newton, porque, en realidad, el movimiento de los cuerpos en el espacio del Universo obedece a un modo muy simple de movilizarse: la ingravidez.

Carlos Mujica

