Sucre | Cañicultores están pasando hambre por deuda del estado #4May

Cañicultores del estado Sucre en protesta en Cumaná a las puertas de la gobernación, aseguraron que están pasando hambre ante la falta de respuesta del pago de la deuda que sostiene el ejecutivo regional y la empresa TecnoAgro.

“La situación actual de nosotros es que estamos más pobres, ¡porque nos quebraron, nos arruinaron. La economía del municipio Montes está muerta. El Central Azucarero es la única empresa creadora de empleos del municipio y está totalmente paralizada. Estamos empeñados, ¡cada día es peor! Acabaron con el campo agrícola, no hay ni financiamiento, ni producción, ¡no hay nada!”, exclamó el presidente de la Asociación de Cañicultores del municipio Montes (ACMM).

“¡Ya basta de la economía de puertos!”

La demanda de uno de los sectores productivos de la jurisdicción es reactivar los campos agrícolas en el estado. “¡Ya basta de la economía de puertos! La triste realidad es que estamos consumiendo una azúcar importada, cuando tenemos la mano de obra, las tierras y los ánimos de trabajar. Nosotros queremos producción (…)”.

Rivas elevó sus palabras al presidente de la República Nicolás Maduro y al Ministro del Poder Popular de Agricultura y Tierras (Mppat), Wilmar Castro, para que ejerzan presión en la Gobernación del estado por la revocación de la concesión a TecnoAgro dirigida por Juan Ramírez Araque.

“Ya la cosecha del 2022 está perdida, nuestra zafra inició desde febrero hasta abril y estamos en mayo. No nos vamos a meter mentiras, ya el Central Azucarero no arrancó, no está en condiciones, por falta de reparación y mantenimiento porque el empresario fue un irresponsable. ¡No queremos más nada con Ramírez Araque! Pedimos que el gobierno tome en cuenta seriamente la crítica situación (…)”.

