VIDEO Carlos III: Me comprometo a mantener los principios constitucionales por el tiempo que Dios me permita #9Sep

- Publicidad -

Luego de que se anunciara el fallecimiento de la Reina Isabel II, su hijo Carlos III ha ofrecido este viernes su primer mensaje al Reino Unido como rey, asegurando que él continuará con su legado.

El monarca ha centrado sus palabras en recordar la figura de la reina Isabel II y su ejemplo.

- Publicidad -

«Su devoción como soberana nunca cambiaron en tiempos de alegría o tristeza. En su vida de servicio vimos ese nivel de tradición con ese deseo de progreso que nos hace grande como nación», manifestó.

Lea también: Carlos III será proclamado rey este sábado

«En 1947 ella (reina Isabel II) prometió dedicar su vida, larga o corta, al servicio de su pueblo (…) fue un profundo compromiso personal, ella hizo sacrificios por su obligación», agregó.

- Publicidad -

Carlos III también destacó que su madre «tuvo una vida bien vivida, una promesa con el destino cumplida y que ella honró completamente. Esa promesa la estoy renovando con todos ustedes».

«Ella logró mezclar estas habilidades con humor. Quiero honrar la memoria de mi madre. Su fallecimiento ha traído tristeza. Cuando la reina llegó al trono, el mundo siguió lidiando con las precariedades de la II Guerra Mundial», dijo.

Así mismo, dejó claro su compromiso de «mantener los principios constitucionales por el tiempo que Dios me permita».

«Nuestros valores han perdurado. Los deberes de la monarquía también continúa. En la fe y los valores he sido educado para apreciar el sentido del deber para tener respeto a las libertades», aseveró.

En sus palabras, hizo mención a su círculo familiar, afirmando que cuenta con el apoyo de cada uno de los miembros de la familia real.

«Mi vida va a cambiar al asumir esta nueva responsabilidad. Este es un momento de cambio para la familia. Cuento con mi esposa, Camila. Ella estará a la altura de su nuevo papel, al igual que mi hijo Guillermo, quien asume nuevas responsabilidades», puntualizó, al tiempo que también expresó su cariño por Enrique y Meghan.

«William asume los títulos a los que tanto tiempo he llevado yo, me sucederá (…) Hoy me enorgullezco de otorgar el título de Príncipe de Gales», acotó.

Por último envió un mensaje al pueblo del Reino Unido. «Recordemos la luz del ejemplo de Isabel II. En nombre de mi familia agradezco el apoyo y a mi querida mamá, simplemente te digo… gracias por tu amor y devoción», concluyó.

Cabe resaltar que a través de su cuenta en Twitter, la familia real anunció este jueves 8 de septiembre la muerte de la Reina Isabel II a los 96 años.

Lea también: Fallece la Reina Isabel II a los 96 años

«La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana«, dice parte de la información publicada.

ÚLTIMA HORA | Carlos III, rey de Inglaterra: "El papel y las obligaciones de la Monarquía se mantienen (…) me comprometo a mantener los principios constitucionales (…) prometo servirles con lealdad, respeto y amor" https://t.co/6GfWCPrQVs pic.twitter.com/hUb92ACdhO — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 9, 2022

ÚLTIMA HORA | Carlos III, rey de Inglaterra: "Mi vida va a cambiar al asumir esta nueva responsabilidad (…) cuento con la ayuda de mi querida esposa Camilla y ahora se convierte en la Reina consorte" (Video) https://t.co/6GfWCPrQVs pic.twitter.com/eP9FoTJ9kG — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 9, 2022

ÚLTIMA HORA | Carlos III, rey de Inglaterra: "William asume los títulos a los que tanto tiempo he llevado yo, me sucederá (…) Hoy me enorgullezco de otorgar el título de Príncipe de Gales" (Video) https://t.co/6GfWCPrQVs pic.twitter.com/cac0oGGBgh — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 9, 2022

ÚLTIMA HORA | Carlos III, rey de Inglaterra: "Recordemos la luz del ejemplo de Isabel II. En nombre de mi familia agradezco el apoyo y a mi querida mamá, simplemente te digo… gracias por tu amor y devoción" https://t.co/rlLEK3GNXi pic.twitter.com/Dj9jw3VNEl — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 9, 2022