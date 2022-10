VIDEO Andrés Caleca: Aun en las peores condiciones, hay que participar en un proceso electoral #3Oct

- Publicidad -

Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se pronunció sobre las próximas elecciones presidenciales previstas para el año 2024, señalando que si bien es cierto se debe luchar por condiciones electoral optimas, es fundamental participar en cualquier proceso electoral, aun cuando el panorama no sea favorable.

En este sentido, durante una visita a Barquisimeto, Caleca declaró que el venidero proceso electoral «es una oportunidad de oro» para generar un cambio político en Venezuela.

«Siempre hay que ir a un proceso electoral, esta es una oportunidad de oro para los ciudadanos críticos que padecen la situación, y se conviertan en ciudadanos actuantes, capaces de cambiar la realidad del país», indicó.

«En cualquier condición, aun en las peores, con más razón hay que acudir a cualquier proceso electoral, en sindicatos, universidades, alcaldías, elecciones presidenciales, hay que plantarle cara al gobierno, con la única fuerza que tenemos que es el ser mayoría. La mayoría de Venezuela rechaza a Maduro y esa mayoría tenemos que convertirla en votos», añadió.

En este contexto, aseveró que es necesario concretar un «triunfo tan relevante que toda la trapisonda del gobierno sea imposible frente a una victoria popular de manera aplastante».

Primarias opositoras

Al ser consultado sobre las elecciones primarias de la oposición, el expresidente del CNE manifestó que teme que este proceso, más allá de unificar a las fuerzas democráticas, genere división.

«Las primarias están planteadas en un escenario interesante y hay que ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el problema que yo veo en este momento? Bueno, a dos años de las elecciones presidenciales hay temas con los cuales la oposición todavía no está de acuerdo. No están de acuerdo si la dirige o no el Consejo Nacional Electoral, si participan o no los políticos inhabilitados, si participarán o no los venezolanos en el exterior» resaltó.

«Mi temor es que las primarias se conviertan en un elemento mas de division en vez de ser un elemento de unificación de la oposición», agregó.

Así mismo, pidió a la oposición «sentarse a consensuar las reglas de juego, un programa de mínimos para Venezuela en el próximo septenio de gobierno según lo manda la Constitución. No se trata de quítate tu Maduro para ponerme yo, hay que presentar al país una propuesta concreta y después que estemos de acuerdo en eso y las reglas de juego, plantarnos como vamos a escoger el candidato presidencial», dijo.

Por último, invitó a la sociedad larense a una actividad denominada «El Voto como Instrumento de Cambio», la cual se realizará este martes 4 de octubre en el Colegio de Ingenieros de la entidad a partir de las 9:30 de la mañana.