Yaracuy | Padres y representantes denuncian «hacinamiento» en Complejo Educativo de La Marroquina #13Oct

Por los menos 250 niños y niñas del sector La Marroquina en San Felipe corren el riesgo de perder el año escolar, ya que las condiciones de la única escuela de la zona no son las idóneas; padres y representantes denuncian que en el lugar se presenta «hacinamiento».

María Parra, madre de un pequeño estudiante del Complejo Educativo «Mercedes Flores de Ramirez», informó que durante las últimas semanas han denunciado en la Zona Educativa todas las debilidades que se presenta en la referida institución, muchos grados no cuentan con docentes, además que las instalaciones no son seguras para este nuevo año escolar.

«Tanto en preescolar como en primaria no se han incorporado los docentes, y en la Zona Educativa la respuesta que no pueden hacer nada más, mientras tanto nuestros niños no tienen como estudiar, el derecho de todo venezolano es contar con educación», explicó.

Mientras que en otras aulas donde si se han incorporado los docentes se puede apreciar que hay muchos niños, eso es hacinamiento, y esto no permitirá la capacitación de cada uno de ellos.

«Además que las instalaciones educativas no son las idóneas, existen muchas fallas de infraestructura, el techo, las paredes…, la idea de comenzar un nuevo año escolar es con una mejor cara, pero acá es todo lo contrario», explicó.

En cuanto al servicio de comedor, – comentó Parra- hay mucho que decir, no se da constantemente ni con alimentos de buena calidad, además que la cocina requiere ser intervenida cuanto antes.

Por todo lo antes expuesto solicitaron una vez más la intervención de las autoridades tanto regionales como nacionales, para que estos niños y niñas puedan recibir sus clases con total normalidad y avance con éxito este año escolar.

