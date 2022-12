Voluntad Popular ratifica continuidad de la AN y del Gobierno interino #21Dic

Macario González, de Fracción Parlamentaria de Voluntad Popular, ratificó su respaldo a la prórroga del Estatuto de Transición a la Democracia y el rescate a la vigencia a la Constitución hasta que se produzca elecciones libres y justas con garantías.

“No ha pasado nada que modifique las condiciones que nos llevaron a dar continuidad al parlamento y al Gobierno Interino, a inicios de este año, por tanto, lo propio es renovar el mismo estatuto que nos ha permitido proteger los activos de la nación y defender a la Republica en distintos litigios en el mundo entero, aunado a los esfuerzos por poner fin a la emergencia humanitaria compleja, que pasa por poner fin a la usurpación que representa Maduro”, aseveró.

“Existe un vacío de poder en Venezuela y, por ende, sigue la necesidad que la Asamblea Nacional Legítima llene ese vacío que, con mucho mérito personal y político, ha tenido Juan Guaidó, que ha logrado sostenerse y lograr el reconocimiento internacional”, justificó y enfatizó el parlamentario.

En virtud de ello, VP propone la continuidad de la Asamblea Nacional y del Gobierno Encargado de la República de Venezuela, por el presidente Juan Guaidó, argumentando que él tiene el reconocimiento nacional e internacional, y representa una expresión contundente de unidad para lograr el cambio político.

Hizo un llamado a impulsar y reforzar la “unidad entre los demócratas”. Por lo tanto, subrayó que el país reclama unidad y continuidad en la lucha por el rescate de la democracia; por el contrario, “sería un cese de la continuidad que construimos”, a su juicio y en nombre de la fracción de VP, “una situación distinta conllevaría a desolación y desesperanza”.

“El presidente de la Asamblea Nacional y de la República, Juan Guaidó, ha convocado a sesionar la vigencia del Estatuto, que ha guiado la resistencia en la lucha por el restablecimiento de la transición a la democracia y por el restablecimiento de la vigencia de la Constitución en nuestro país”. En ese sentido, expresó su anuncio apegándose al artículo 201 de la Constitución, asegurando que votará por la extensión del referido instrumento legal.

Advirtió que, no se puede transferir competencias a la AN, que el artículo 233 de la Constitución no le otorga.

Aseguró que el partido VP, está abierto al debate y a conversaciones para consensuar soluciones.

Nota de Prensa