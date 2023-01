VIDEO «Si no hay respuesta positiva, sacaremos una carta de bajo de la manga», advierten los trabajadores del sector educación en Lara #12Ene

El gremio de docentes no manifestó únicamente frente a la Defensoría del Trabajo para consignar un documento en dichas oficinas. Otro grupo de estos trabajadores en conjunto con los obreros educacionales, se encaminaron hacia la sede de la Gobernación del estado Lara, donde alzaron su voz para reclamar por sus derechos.

"Si no hay respuesta positiva, sacaremos una carta de bajo de la manga", advierten los trabajadores del sector educación en Lara #12Ene pic.twitter.com/kC7Qule4eo — Elimpulso.com (@elimpulsocom) January 12, 2023

«El pueblo lo dijo y tiene la razón, primero es lo primero: salud y educación», expresaron al unísono los presentes, quienes reflejan su descontento con las políticas actuales por parte de las autoridades del país.

En este caso, Naudy Torres, presidente del Sindicato de Obreros Educacionales del estado Lara, comentó a El Impulso que debido a la negligencia por parte de la gobernación, decidieron volver a salir a las calles de la ciudad a la espera de una respuesta oportuna.

«Estamos conjuntamente con los docentes y administrativos, porque el compromiso es que se firme la tercera contratación colectiva para el sector educación», dijo Torres.

Por otra parte, advirtió que de seguir la situación con las mismas interrogantes e irregularidades, tomarán acciones diferentes, las cuales, no quiso confesar: «Estamos en la calle y seguiremos en las calles esperando una respuesta positiva (…) si no hay una respuesta, tenemos una carta bajo la manga que no la vamos a soltar».