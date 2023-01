Jubilados del Seguro Social: Con 130 bolívares no nos podemos alimentar #19Ene

Pastora Espinoza, representante de la Asociación de Jubilados del Seguro Social, hizo un llamado este jueves 19 de enero a todos los sectores de la región para que se unan a la lucha que mantienen los educadores por las reivindicaciones salariales.

publicidad

“Hago un llamado a todo el personal activo, jubilados y familiares a continuar en la calle. Esta es nuestra oportunidad para alcanzar un salario digno. Con 130 bolívares no nos podemos alimentar, vestir ni comprar nuestras medicinas”, comentó Espinoza.

Explicó que esta protesta no es únicamente por las mejoras salariales, sino es un llamado a las autoridades nacionales a solucionar distintas fallas que tiene el país en este momento.

“El beneficio que se busca no es solo el salario, sino que también se lucha por jubilados que no han recibido sus prestaciones sociales y a los enfermos que no tienen medicamentos ni insumos en los hospitales”, manifestó.

Por último, Espinoza indicó que se mantendrán en la calle luchando por sus derechos e hizo un llamado a todos los sectores a unirse en las manifestaciones que vienen realizando en todo el país.