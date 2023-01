UCAB ofrecerá actualización formativa a docentes en IV Congreso de Innovación Educativa #19Ene

La cuarta del Congreso de Innovación Educativa, tendrá nuevamente como anfitriona, después de tres años a causa de la pandemia, la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, en alianza con la Fundación MMG, dedicada a ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes, y con el patrocinio de la consultora EY y la organización Chamos.org.

El director de la escuela, Carlos Calatrava, explicó que “esto no es un evento solo para la Escuela de Educación, sino que es un evento de la escuela para la universidad, de la escuela para el país y para el mundo”, por lo que pueden participar miembros de la comunidad ucabista, estudiantes de otras universidades y, principalmente, docentes de cualquier escuela venezolana.

El evento, de carácter abierto y gratuito, tendrá lugar el viernes 27 de mayo en el Aula Magna de la UCAB, en Montalbán, entre 8 am y 5 pm, y comprende la presentación de tres ponencias magistrales, una de ellas a cargo de una investigadora de España; la exposición de resultados de un estudio elaborado por la Escuela de Educación, junto con la Fundación MMG, sobre competencias digitales de los docentes venezolanos; la visita de los asistentes a laboratorios y aulas del campus ucabista en los que se usan herramientas tecnológicas para apuntalar los procesos pedagógicos, y la premiación de un grupo de maestros del país que participaron en un concurso de aplicación de estrategias de enseñanza en línea.

Para el coordinador de Proyectos Especiales de la dependencia, José Javier Salas, es fundamental que en el congreso participen maestros de escuelas públicas, escuelas subvencionadas de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y de Fe y Alegría, con el fin de que puedan aproximarse a los temas de actualización tecnológica y educativa, “pues entendemos que tienen serias debilidades por el tema financiero, porque no pueden pagar lo que los maestros necesitan para aplicar innovación tecnológica a la educación”.

Una mirada a las competencias digitales en Venezuela

Los profesores Calatrava y Salas indicaron que los invitados especiales del IV Congreso de Innovación Educativa de la UCAB son los 5.000 educadores que participaron en los cursos virtuales “Fundamentos prácticos para la enseñanza en línea” y “Potenciando mi entorno de enseñanza en línea«, programas de formación ofrecidos de manera gratuita por la UCAB y la Fundación MMG durante los años 2020, 2021 y 2022.

A partir de estos cursos se llevó a cabo una investigación sobre competencias digitales en el sistema educativo venezolano, cuyos resultados serán presentados oficialmente durante el congreso. Según adelantó el director de la Escuela de Educación, el estudio comprende desde el manejo de la computadora hasta el pensamiento computacional y, según datos preliminares, los resultados “no son muy halagüeños”.

“Sí hay un acercamiento a las competencias digitales, pero hay todavía mucha resistencia y miedo, aún no nos atrevemos a terminar de incorporar los medios tecnológicos en el salón de clases. Los educadores no se sienten seguros de que las herramientas los van a ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay resistencia al cambio, pero tampoco hay un convencimiento de que los pueden utilizar y de que estén en capacidad de usarlas bien”, señaló el director de la Escuela de Educación.

En el encuentro, la Fundación MMG también entregará los premios del concurso «Mi estrategia de enseñanza en línea» a los tres participantes de los cursos que hayan diseñado y ejecutado el mejor y más innovador proyecto de tecnología educativa. “Este concurso es una oportunidad para presentar esas iniciativas que están haciendo en los colegios, además de ofrecerle a estos y otros maestros un incentivo para seguir innovando a través de un pull de premios bastante atractivos”, comentó el profesor Salas.

Los ganadores recibirán tabletas, unidades de almacenamiento, aros de luz y otros, así como una beca para un diplomado ofrecido por el Centro Internacional de Actualización Profesional (CIAP) de la UCAB. Se espera que estos elementos de apoyo sirvan para que los educadores galardonados mejoren la calidad educativa a través de la aplicación de la tecnología en las aulas de clase.

Para José Javier Salas, el congreso “es una oportunidad para formarse y, sobre todo, para consentir a los maestros”, en el contexto del mes del docente venezolano y en medio de una serie de protestas del gremio por mejoras laborales.

El IV Congreso de Innovación Educativa, de la Escuela de Educación UCAB y la Fundación MMG, será el próximo viernes 27 de enero desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm en los espacios del Aula Magna. Quienes no puedan asistir presencialmente podrán conectarse en vivo a través del canal de YouTube Educación UCAB y la plataforma Zoom.