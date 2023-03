OPINIÓN Entorno en viñetas: Venezuela #3Mar

Avance en las relaciones bilaterales

-El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha anunciado la reapertura de algunos de sus consulados en Venezuela. La Cancillería colombiana anunció que en un plazo no mayor a cuatro meses estarán operando los consulados en Caracas, Maracaibo, San Antonio del Táchira y San Cristóbal.

-La Cancillería también anunció que se priorizará el nombramiento de cónsules y la reubicación de personal y comisiones para darle apertura en el menor tiempo posible a estas oficinas.

-La decisión se da en respuesta a las quejas y reclamos de los colombianos residentes en territorio venezolano, quienes debían desplazarse hasta puntos fronterizos como Puerto Inírida, Arauca, Cúcuta o Maicao para efectuar cualquier trámite.

-Después de siete meses de instalado el gobierno de Petro y tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, cerca de 4 millones de colombianos residentes en Venezuela, esperan que el sistema consular opere con normalidad.

Intervención positiva

-El BCV ha reducido la brecha del tipo de cambio en Venezuela mediante fuertes intervenciones cambiarias. Según Síntesis Financiera, la brecha se ha reducido hasta un 1,7% en las últimas semanas gracias a la asignación de divisas por parte del Banco Central de Venezuela como parte de su estrategia cambiaria agresiva.

-En la semana del 22 de febrero, después de los días festivos de Carnaval, el BCV habría intervenido en el mercado con una suma de 130 millones de dólares, una de las más grandes desde que asumió la ejecución de esta política para contener la caída del bolívar.

-El 14 de febrero, la estrategia se había agotado y el BCV la reactivó, triplicando el promedio de ventas semanales y asignando hasta 180 millones de dólares en un día, lo que redujo la brecha hasta el 3,9%.

-La reducción de la brecha del tipo de cambio en Venezuela a través de las fuertes intervenciones cambiarias del Banco Central de Venezuela es una buena noticia para el país, ya que puede ayudar a estabilizar la economía y mejorar la confianza de los inversores en el país, pero ¿Qué tanto puede soportar el BCV este tipo de intervenciones…?

No más IGTF para todos

-El Decreto N° 4.784 de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial 42.575 el 23 de febrero de 2023, exonera del impuesto a las grandes transacciones financieras los débitos relacionados con la compra, venta y transferencia de títulos valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela.

-Además, el decreto también exime de este impuesto a los débitos o retiros asociados con la liquidación del capital o intereses de estos títulos valores, así como a los títulos negociados en bolsas de valores y bolsa agrícola en moneda distinta a la de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela.

–El decreto se enfoca en exonerar del impuesto a las grandes transacciones financieras a operaciones específicas relacionadas con títulos valores y su liquidación, y también permite el uso de criptomonedas y monedas extranjeras en transacciones financieras sin incurrir en este impuesto. Buena noticia para fomentar la profundización del mercado de valores venezolano.

-Actualmente se está revisando en la Asamblea Nacional la pertinencia del cobro del IGTF, ojalá prime la sindéresis y se limite el alcance de este impuesto que pocas ventajas ha traído al hacer comercial del país.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 24,7 (-1,28%*)

Tasa de cambio BCV: 24,36 (-0,16%*)

Devaluación acumulada año (paralelo): 35,23%

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 84.34 (+2.00%*)

Inflación acumulada año: 33.7%

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 60%

Commodities

Petróleo Brent: $83,87 por barril (1.22%*)

Oro: $1.834,30 (-0.01%*)

Criptoactivos

BTC: $23.140,38 (-5,39%*)

ETH: $1.605,15 (-3,35%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 32.656,70 (-1,43%*)

S&P500: 3.970,15 (-0,68%*)

NASDAQ: 11.455,54 (-0,32%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 29.202,38 (4,82%*)

-Por primera vez en lo que va de año tenemos la oportunidad de registrar en este párrafo una variación negativa tanto del dólar oficial como del paralelo. La intervención por parte del BCV sigue dando sus frutos; en comparación con la semana pasada el tipo de cambio oficial registró una variación de -0,16% posicionándose en los 24,36 bolívares por dólar y el tipo de cambio paralelo registró una variación significativa de -1,28% con una tasa de 24,7 bolívares por dólar.

-El crudo Brent tiene todas las intenciones de regresar a los niveles de 84 a 85 dólares por barril, recuperando su precio respecto a la semana pasada para posicionarse en los $83,87 por barril. Luego de las declaraciones de Putin de arremeter con su poderío nuclear contra los EE. UU., debemos estar atentos a las próximas variaciones del precio del crudo.

-A pesar de la tendencia al alza del Ethereum y Bitcoin durante las semanas anteriores, un desplazamiento lateral del precio de los dos criptoactivos con mayor capitalización de mercado parece ser la nueva realidad. Para esta semana Bitcoin cayó un -5,39% y Ethereum un -3,35%.

DE MERCADOS

-Los datos de EE. UU. muestran el desafío que enfrenta la FED ante la resistencia de las tasas de empleo y de los precios de Real Estate y de los bienes duraderos a las medidas de recorte de liquidez promulgadas, por lo que se esperan restricciones más severas en el futuro cercano con tendencia a mayores caídas en el mercado de valores durante los meses por venir. Por este motivo, el mercado bursátil muestra incertidumbre con continuas alzas y bajas de los índices a la espera de nuevas cifras macroeconómicas y resultados financieros de empresas que puedan orientar nuevas decisiones de la FED

-Los especialistas prevén un comportamiento más positivo del esperado en papeles de deuda o bonos de corto plazo, en detrimento de del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años o más.

-Los mercados de futuros prevén una tasa terminal del 5.50% (recordemos que la tasa de interés actual es de 4,50%), con expectativas de un ciclo de relajamiento y repunte económico en 2024.

LATAM ENLATADA

-El gobierno de Lula quiere que Bolsonaro comparezca ante la justicia brasileña y está considerando opciones para obligarlo a regresar al país si no vuelve voluntariamente para fines de marzo. Ha habido varias solicitudes de extradición de Bolsonaro en el máximo tribunal y el Ministerio de Relaciones Exteriores, principalmente realizadas por legisladores y partidos de la oposición. Esta situación refleja la polarización política en Brasil, donde los gobiernos de diferentes partidos buscan perseguir y enjuiciar a sus oponentes políticos. Independientemente que no podemos estar de acuerdo y menos suscribir la salvaje actitud de Bolsanaro y sus seguidores tras el triunfo de Lula, nos parece que la conciliación política de la vecina nación no debe pasar por vendettas políticas.

-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha continuado con su defensa del expresidente de Perú, Pedro Castillo, y afirma que la voluntad del pueblo peruano no ha sido respetada. Estas declaraciones se producen después de una escalada diplomática entre México y Perú el pasado fin de semana. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ordenó el retiro definitivo del embajador en México como respuesta a las declaraciones del presidente mexicano en contra del gobierno peruano. La situación política entre México y Perú nos muestra una vez más la complejidad de las relaciones internacionales y la importancia de la diplomacia en la solución de conflictos. Aunque las tensiones entre ambos países son evidentes, podemos encontrar esperanza en la defensa que hace AMLO del expresidente de Perú y su gobierno, lo que nos recuerda que la solidaridad entre naciones y la defensa de los derechos democráticos son valores universales. Es necesario dejar atrás la división y trabajar juntos para encontrar soluciones a los problemas políticos y sociales, con un enfoque en el respeto mutuo y la búsqueda de la paz y la justicia.

-El Gobierno argentino ha obtenido un préstamo de 450 millones de dólares del Banco Mundial. 300 millones se utilizarán para reducir las tasas de abandono escolar y 150 millones apoyarán un crecimiento urbano planificado que permitirá un acceso más inclusivo a la vivienda. El préstamo del Banco Mundial a Argentina es una buena noticia para el país, ya que los fondos serán destinados a mejorar la educación y la vivienda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos préstamos también deben ser utilizados de manera responsable y sostenible para garantizar un futuro financiero sólido para el país.

Oscar Doval

