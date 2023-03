Los Oscar buscan volver un año después de «The Slap» #12Mar

Un año después de que Will Smith subiera al escenario del Dolby Theatre y abofeteara a Chris Rock en la cara, los Oscar se volverán a reunir el domingo para una ceremonia que intentará superar uno de los momentos más infames en la historia de los Premios de la Academia .

La transmisión desde Dolby en Los Ángeles comienza a las 8 pm EDT en ABC. La transmisión se puede transmitir con una suscripción a Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y Fubo TV. También puede transmitir el programa en ABC.com y en la aplicación ABC autenticando a su proveedor.

Jimmy Kimmel, el primer maestro de ceremonias en solitario del programa en cinco años, es el anfitrión por tercera vez. El comediante nocturno ha prometido hacer algunas bromas sobre The Slap; sería “ridículo” no hacerlo, dijo.

Bill Kramer, director ejecutivo de la academia de cine, dijo que era importante, dado lo que sucedió el año pasado, tener “un presentador que realmente pueda pivotar y manejar esos momentos”.

“Nadie fue golpeado cuando presenté el programa”, alardeó Kimmel irónicamente el jueves en “Good Morning America”. “Todos se portaron bien en mis premios Oscar”.

Kimmel presidirá una ceremonia en la que podría ganar grandes premios la favorita a mejor película, «Everything Everywhere All at Once». El éxito independiente de comedia de acción de Daniel Kwan y Daniel Scheinert llega con 11 nominaciones principales , incluidas las nominaciones para Michelle Yeoh y Ke Huy Quan.

Los productores están renovando algunos aspectos de los Oscar. La alfombra es de color champán, no roja . Se ha planeado que la transmisión sea más interactiva que nunca.

Pero la academia, que aún intenta encontrar su equilibrio después de varios años de pandemia y problemas de índices de audiencia, también espera un viaje más tranquilo que el año pasado. Se ha creado un equipo de gestión de crisis para ayudar a responder mejor a las sorpresas. La academia calificó su respuesta a las acciones de Smith el año pasado como «inadecuada». No se espera que asistan Rock, quien recientemente hizo su declaración más contundente sobre el incidente en un especial en vivo, ni Smith, quien ha sido suspendido por la academia durante 10 años.

Los Oscar, mientras tanto, están tratando de restablecer su posición como la principal entrega de premios. La transmisión del año pasado atrajo a 16,6 millones de espectadores, un aumento del 58% con respecto a la edición reducida de 2021, vista por un mínimo histórico de 10,5 millones.

Por lo general, los ganadores de actuación del año anterior presentan los premios al mejor actor y la mejor actriz. Pero ese no será el caso esta vez. Quién reemplazará a Smith en la presentación de la mejor actriz es solo una de las preguntas antes de la ceremonia.

