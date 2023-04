MinCultura: Declarado El Tequeño como Patrimonio Cultural de Venezuela #20Abr

El tequeño ha sido declarado Patrimonio Cultural de Venezuela y ha sido inscrito en el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano, reveló este jueves, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas.

“Que lo sepa Raimundo y todo el mundo: el tequeño es una delicia gastronómica de los Altos Mirandinos, que se ha ganado un lugar en el corazón de los venezolanos y ahora es oficialmente parte de nuestro patrimonio cultural”, así lo manifestó el ministro a través de sus redes sociales.

También en un audiovisual publicado en la misa red social, destacó que tendrá, “el placer, el honor de firmar, en estos segundos el certificado de inscripción del tequeño como bien de interés cultural de la nación venezolana. Que viva el tequeño, que vivan Los Teques, los altos mirandinos, que viva la identidad y la diversidad cultural de Venezuela y su hermosa y deliciosa gastronomía”.

El tequeño es un bocadillo elaborado con masa de harina de trigo y queso blanco, que se ha convertido en un icono de la gastronomía venezolana y es muy popular en todo el país. La inscripción del tequeño en el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano es un reconocimiento a su valor cultural y a su importancia en la identidad gastronómica de Venezuela.

El reconocimiento del tequeño como un exquisito y tradicional condumio, existe no solamente en Venezuela, donde se ha dicho que fiesta donde no hay tequeños, no es fiesta e incluso se recuerda que en bodas internacionales, se han importado los tequeños como uno de los principales invitados de numerosos festejos, como lo ha recogido la prensa internacional.

Que lo sepa Raimundo y todo el mundo: el tequeño es Patrimonio Cultural de #Venezuela. Hoy #20Abr tuve el gusto de firmar el certificado que deja constancia de la inscripción de esta delicia gastronómica de los Altos Mirandinos en el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano. pic.twitter.com/C44oLEiJls — Ernesto Villegas Poljak (@VillegasPoljak) April 20, 2023

