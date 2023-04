El relevista venezolano José Alvarado hace historia en las Grandes Ligas #21Abr

El lanzador venezolano, José Alvarado, logró hacer historia en las Grandes Ligas (MLB por sus siglas en inglés) este martes 18 de abril en el Guaranteed Rate Field al lograr 14 compromisos ponchando al menos dos bateadores viniendo como relevista.

Esta racha positiva de Alvarado se vio cortada el miércoles 19 de abril al venir del bullpen y no poder ponchar a ningún bateador, pero igual logró sacar el inning sin permitir hit, pero al no lograr abanicados se le cortó la racha de 14 juegos, que la comenzó entre los últimos juegos de pasada temporada y los primeros de la presente, esta hazaña no la lograba ningún pitcher desde Aroldis Chapman entre septiembre de 2020 y abril de 2021, según datos de Baseball-Reference.

- Publicidad -

Además el venezolano logró convertirse en el primer relevista corto, salidas de dos inning o menos, en conseguir en sus primeros siete encuentros de la campaña ponchar dos bateadores o más.

José Alvarado esta temporada tiene numeritos que lo hacen ser uno de los mejores cerradores de la MLB, en ochos salidas tiene dos salvados, 18 ponches, efectividad 1.08 en 8.1 inning y un de whip de 0.48.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. - Publicidad - ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí