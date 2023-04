OPINIÓN Con voz propia: El Che Guevara quería venir a seguir su revolución #21Abr

¿Sabes que Ernesto Che Guevara iba para Venezuela?, me preguntó Fidel Castro en una entrevista (más bien monologo) que me ofreció en aparte del VII Congreso de la Organización Internacional de Periodistas celebrado en La Habana entre el 4 el 11 de enero de 1971.

“Otra cosa hubiera” se respondió el mismo y dio por terminado el encuentro.

- Publicidad -

Figuro como presidente del Tribunal Disciplinario de la AVP y me registran también como Corresponsal del diario El Nacional (Pag. 53 del libro editado)

Fundamentados testimonios dan cuenta de la preferencia del Ché para continuar su lucha revolucionaria.

En su recomendado libro Sangre, Locura y fantasía La guerrilla de los 60, Antonio García Ponce afirma que Che pidió tres veces incorporarse a la guerrilla venezolana.

- Publicidad -

Para el citado autor el único dirigente revolucionario que el Ché nombra en su diario es el venezolano Douglas Bravo.

Siguiendo el libro en análisis y aunque son muchos los textos que lo comentan, el recordado líder guerrillero de Falcón declaró en edición aniversario del Diario de Caracas, que llegaron a decir que yo no quería que el Che viniera porque el jefe era yo.

“Al contrario, yo le mandé a decir que se viniera. Estábamos constituyendo un ejército continental y él tenía su puesto como comandante en jefe de la fuerza guerrillera” –declaró en edición aniversario del Diario de Caracas, del 30 de octubre de 2009.

Recuerda algo inédito que a su paso por la ida a Bolivia, él fue a visitarlo a la embajada de Cuba.

“Yo fui con Hemmy Croes, dirigente sindical del PCV, quien conocía al embajador de esa nación en Venezuela y pudimos pasar, solamente a presentarnos y pasar, saludarlo”.

La contabilidad de las veces que dejó escrita en su diario que inició en su ansiada Venezuela: “El personaje que inició que escribió estas notas al pisar de nuevo tierra argentina, el que ordena y pule. “yo” no soy yo, por lo menos no soy yo el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra “Mayúscula América” me ha cambiado más de lo que cré”.

Sobrenombre de ‘Che’, debido a su condición de argentino y su uso reiterado de esa interjección, se lo puso en Guatemala, en 1954, su amigo Antonio “Ñico” López, cubano establecido y nacionalizado en dicha nación.

Con amplia y detallada información el dirigente copeyano Rafael Zapata Luigi da cuenta en artículos publicados posteriormente en El Impulso (30-11 y 08-12-95) y El Mundo (07-12-97) de la visita de Ernesto Guevara de la Serna. Se realizó en la navidad de 1950 como representante de la democracia cristiana argentina.

“Fui su anfitrión y decidí invitarle al apartamento de mis padres en la plaza Candelaria de Caracas.

Dos años después, 14 de junio 1952, cumplió su promesa “me voy a Venezuela, invocando versos de Miguel Otero Silva, por dejar a su novia, María Ferreira. Lo hizo junto al bioquímico Alberto Granado, en moto que utilizaron hasta Chile, y consiguieron ejercicio en el Leprocomio de Maiquetía. Allí se quedó Granado y Guevara fue a recibir su título de médico en Buenos Aires.

Pero al regreso inició en Guatemala su vida de aventura.

Una tercera gira a Venezuela en 1954, reseña en artículo publicada en El Universal Teresa Frontado S, el 26 de noviembre de 1955 (El Exorcismo del Che). Según ella, un grupo de universitarios lo incorporó al Partido Comunista.

De la quinta pasantía citamos esta nota la entrevista con Douglas Bravo.

Pendiente está la afirmación de Fidel Castro, porque otra cosa hubiera sido que Ernesto Che Guevara cumpliera su deseada promesa de venir a la montaña venezolana a seguir su revolución.

(IN) Memoria: Sorna da una de las pregonadas arengas del apadrinado régimen de Nicolás Maduro y el maldado Cabello sobre la corrupción, se observa contra la Corte Penal Internacional que investiga crímenes de lesa humanidad. Colmo: caso del testaferro Alex Saab paisano de NM.-

Alberto Jordán Hernández

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí