PulsoEmpresarial Doctor Jorge Uribe: En la Clínica de Mama de Barquisimeto cuidamos el almacenamiento de imágenes

El especialista recordó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) instruyó y legisló para que los centros de mastología donde se realicen mamografías, estas, además de ser de buena calidad, deben almacenarse en equipos especiales. La clínica de mamas es de los pocos centros en Venezuela que cuenta con ese sistema de almacenaje de las imágenes de mamografía.

“Se necesita una mamografía de muy buena calidad para poder hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad antes de que palpe el tumor, así lo considera el doctor Jorge Uribe, cirujano oncólogo y mastólogo, fundador de la Clínica de Mama de Barquisimeto, estado Lara, quién asegura que en su institución se le da mucha importancia al almacenamiento de las imágenes de mamografía porque permite saber si están apareciendo lesiones nuevas en el seno de la paciente.

“Si usted se hace una mamografía en un centro y no es almacenada, sino que a se le entregan un CD o unas placas, etcéteras, es probable que cuando vaya dentro de un año, en ese centro no van a saber como se modificó o cambió su tejido mamario porque no van a tener con qué compararlo”, aclara el especialista.

- Publicidad -

El cirujano oncólogo señaló que en la Clínica de Mama de Barquisimeto se cuida el almacenamiento de imágenes.

“En nuestra institución cuidamos el almacenamiento de imágenes. Tenemos un almacenaje de la mamografía que nos permite ver cada año las mamografías anteriores de las pacientes y poder saber si están apareciendo lesiones nuevas. Supóngase que su mamografía de este año se parece a su mano, que tiene 5 dedos, pero en la mamografía del año entrante aparece una pequeña formación o densidad, como un sexto dedo, que por lo demás parece un dedo normal. Si el radiólogo no compara la mamografía con la anterior, creerá que todo está normal, pero si las compara, verá que está apareciendo algo anormal, y esa anormalidad que parece un dedo normal, puede ser el inicio de un cáncer”, precisó.

La Clínica de Mamas de Barquisimeto es una institución con profesionales capacitados y actualizados, que están dirigidos por el prestigioso mastólogo, doctor Jorge Uribe, donde atenderán tu salud con responsabilidad.

- Publicidad -

Visítanos en la Clínica de Mamas de Barquisimeto. Calle 5. Urbanización del Este, diagonal al C.C. Sambil. Barquisimeto – Estado La.ra

Teléfonos: 0251-2524230 0251-2525932 / 0251-2520367 / 0414.5335599

Portal web: www.clinicademamas.com

Instagram: @clinicademamasbarquisimeto / @doctorjorgeuribe

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí