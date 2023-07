Presidente surcoreano realiza sorpresiva visita a Ucrania #15Jul

El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol realizó el sábado una visita sorpresiva a Ucrania, en una aparente demostración de apoyo ante lka invasión rusa del país.

El despacho de Yoon informó que el mandatario viajó a Ucrania con su esposa, Kim Keon Hee, tras un viaje a Lituania para una cumbre de la OTAN y luego a Polonia. Es la primera vez que el presidente surcoreano visita Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión hace casi 17 meses.

Yoon pasó por Bucha y Irpin, dos pequeñas ciudades cerca de Kiev donde se hallaron cadáveres de civiles en las calles y fosas comunes tras la retirada de las fuerzas rusas. Colocó una ofrenda floral en un monumento a las víctimas de la guerra.

El líder surcoreano tenía programada una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, indicó en una declaración el asesor de prensa de la presidencia surcoreana, Kim Eun-hye.

Corea del Sur se ha sumado a las sanciones internacionales contra Rusia y le ha otorgado a Ucrania asistencia humanitaria y financiera. Sin embargo no le dado armas, siguiendo con su política de no dar armas a países involucrados en conflictos.

Hace unos días Yoon, en respuestas escritas a preguntas enviadas por The Associated Press, aseguró que “se están gestionando” los pedidos de Ucrania por equipos de desminado, ambulancias y otros materiales no bélicos.

Indicó que Corea del Sur ha dado apoyo para reemplazar la Represa de Kakhovka, que fue destruida el mes pasado. Los gobiernos ruso y ucraniano se acusan mutuamente de haber volado la represa, pero la evidencia sugiere que Rusia tendría más motivos para causar inundaciones, malograr cosechas y amenazar los suministros de agua potable en esa zona disputada de Ucrania.

“El gobierno de la República de Corea está firmemente comprometido a sumarse activamente a Estados Unidos y otras democracias liberales en los esfuerzos internacionales por defender la libertad de Ucrania”, dijo Yoon en su respuesta escrita a AP.

En una visita a Corea del Sur en enero, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg le pidió al país dar apoyo militar directo a Ucrania, afirmando que Kiev está urgida de armas para defenderse de la invasión rusa.

En mayo, cuando Yoon se reunió con la primera dama ucraniana Olena Zelenska en Seúl, el mandatario prometió aumentar la ayuda no letal a Ucrania. El portavoz de Yoon, Lee Do Woon, dijo en ese entonces que Zelenska no pidió armas en su conversación con Yoon.

Desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Corea del Sur ha logrado acuerdos por miles de millones de dólares para suministrar tanques, howitzers, jets y otras armas a Polonia.

Un funcionario estadounidense indicó en noviembre que Estados Unidos accedió a comprar 100.000 piezas de artillería de manufactureros surcoreanos para dárselos a Ucrania, aunque los surcoreanos dicen que esas municiones iban para reemplazar las reservas norteamericanas.

Yoon y Zelenskyy se reunieron en mayo en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete en Hiroshima, Japón. Zelenskyy agradeció a Corea del Sur por sus envíos de medicinas, computadoras y generadoras y solicitó otros suministros no letales, informó en ese entonces el despacho de Yoon.

Los dos líderes acordaron también asistir a compañías surcoreanas que participarán en proyectos de reconstrucción en Ucrania después de la guerra, según el despacho de Yoon.

La visita ocurre dos días después de que Rusia desató otra andanada de drones de fabricación iraní contra la región de Kiev. Las autoridades ucranianas dicen que sus defensas antiaéreas interceptaron los drones pero que cayeron escombros en cuatro distritos de la capital, hiriendo a dos personas y destrozando varias viviendas.

Si bien Kiev no fue atacada en las horas previas a la llegada del líder surcoreano, las fuerzas ucranianas derribaron el viernes 10 drones en distintas partes del país, reportó el sábado la fuerza aérea ucraniana.

En un mensaje por Telegram, la fuerza aérea añadió que Rusia lanzó seis drones Sahed de fabricación iraní contra el sur y este de Ucrania en la noche, de los cuales cuatro fueron derribados. No ofreció detalles sobre víctimas ni daños.

En la provincia ucraniana de Zaporiyia, donde Ucrania ha lanzado una contraofensiva, hubo 45 ataques aéreos y de artillería entre el viernes y sábado, indicó el gobernador local, Yurii Malashka.

Las fuerzas rusas cañonearon a la vecina región de Jersón 70 veces en ese mismo período, usando morteros, artillería, drones, tanques, aviación y lanzacohetes, informó el gobernador Oleksandr Prokudin el sábado. Ningún civil resultó lastimado, añadió.

Los cañoneos rusos en el día previo mataron a un civil en la provincia ucraniana de Donetsk, reportó el sábado el gobernador local, Pavlo Kyrylenko. Las fuerzas ucranianas han seguido con su contraofensiva en la zona, avanzando lentamente desde Velyka Novosilka hacia una ciudad ocupada por los rusos, Mariúpol.

