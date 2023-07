OPINIÓN Soliloquios de café: ¡Por amor a Venezuela! #16Ju

Sólo el amor a Venezuela, puede instarnos a hacer análisis de situaciones que se deben evitar a fin de no ocasionar daños a la población, y que pueden ser irreversibles.

Debo insistir en mi ignorancia política, por lo tanto, no me considero el poseedor de la verdad en cuanto a las directrices a seguir para lograr el bienestar de quienes habitan la otrora llamada “Tierra de Gracia”. Pero dentro de mis lucubraciones estimo necesario reflexionar sobre las situaciones que han provocado la inmensa crisis que destruye al país que, heroicamente soportó, entre otros males. a la Guerra de Independencia, las Guerras Federales, montoneras, injustificados golpes de Estado, aberrantes dictadores, desastres naturales y, a incendiarios de caseríos, pueblos y sabanas, como lo fue, según mi apreciación, Ezequiel Zamora.

Es por esto que tomo de Wikipedia definiciones que nos pueden llevar a pensar, a analizar utilizando la lógica y la razón para que, meditando, basados en la verdad, podamos actuar con sensatez y tomar las más acertadas decisiones que, de ser el caso, nos conduzcan a evitar situaciones descritas y llevar a feliz término el futuro de nuestra amada Patria…

De estar errado, de antemano pido perdón y solicito que se me convenza para así poder rectificar. Mi único interés el de tratar de ser útil y… creo haberlo demostrado.

Cito:

El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se considera, ha fallado en garantizar el acceso a servicios básicos a su población. Se mide el fracaso de un Estado con los siguientes parámetros:

Corrupción política e ineficacia judicial.

Sobrepoblación y contaminación.

Altos niveles de criminalidad, delincuencia organizada, e inseguridad ciudadana.

Altos niveles de terrorismo y narcotráfico.

Altos niveles de informalidad, pobreza y pobreza extrema.

Gran parte de la población viviendo en asentamientos irregulares.

Crisis económicas, inflación y desempleo.

Fuga de talento (emigración altamente cualificada).

Bajos porcentajes de personas con educación superior.

Gran parte de la población con la primaria o secundaria incompleta.

Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.

Incapacidad de responder a emergencias nacionales.

Vulnerabilidad frente a desastres naturales.

Incapacidad para suministrar servicios básicos.

Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

El grado de control gubernamental que se necesita, para que un Estado no se considere como fallido, presenta fuertes variaciones. Más notable aún, el concepto mismo de Estado fallido es controvertido, sobre todo cuando se emplea mediante un argumento de autoridad, y puede tener notables repercusiones geopolíticas.

En un sentido amplio, el término se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo solamente un control nominal sobre su territorio, en el sentido de tener grupos armados (e incluso desarmados) desafiando directamente la autoridad del Estado, una burocracia insostenible e interferencia militar en la política.

La corrupción política se refiere a los actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influyen a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada.

Según Hernández Gómez (2018) …

El término opuesto a corrupción política es transparencia.

La corrupción se define como:

“Toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta”. ​

Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo.​Muchos pagan sobornos en efectivo o en especie para poder recibir una educación o un tratamiento médico adecuado, para acelerar trámites administrativos o para evitar pagar una multa.

Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo.

La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y la trata de personas, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege otros crímenes. (F. de C.).

