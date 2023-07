VIDEO Carlos Baute se hace viral tras cantar en plena madrugada en las calles de Madrid #16Jul

El cantante venezolano Carlos Baute, se hizo viral recientemente luego de aparecer cantando y tocando guitarra frente a varias personas en las calles de Madrid, España, a altas horas de la madrugada.

A través de su cuenta en Instagram Baute compartió un video donde entona su exitoso tema “Colgando en tus manos”, en esto unos cuantos presentes hicieron un círculo a su alrededor para disfrutar de su música.

Tras terminar su canción, el cantautor bromea que cuando sus hijos se van a dormir, él va a las calles a trabajar. “Son las 2:30 de la madrugada. Al que madruga, dios lo ayuda”, menciona entre risas mientras saluda a los asistentes, quienes al mismo tiempo le dicen agradablemente “hace frío”.

“Que hermosa eres Madrid. Hoy dimos un concierto privado para los que pasaban a esa hora”, agregó en su perfil Carlos Baute.

Luego de este gesto, cientos de sus seguidores le comentaron en la publicación múltiples elogios. “Que bello eres compartiendo tu amor por la música. Dios te bendice”, “Que belleza de ser humano eres Baute. Me encantaría estar en un concierto tuyo y conocerte”, “Eso si que es suerte, ir paseando y que te encuentres con Carlos Baute así sin espera. A mi no me importaría que también sucediera aquí en Pontevedra”, expresaron.

#14Jul #España @vivoplaynet: El cantante venezolano, Carlos Baute, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde se aparece cantando y tocando una guitarra en la madrugada por las calles de Madrid, España. pic.twitter.com/0ThKpqPAK9 — Reporte Ya (@ReporteYa) July 14, 2023

