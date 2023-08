OPINIÓN Picapedrero: El profesor Arroyo habló, los políticos ¡No! #7Ago

Mucho antes que la Secretaría de la “Federación Venezolana de Maestro”, Carmen Teresa Márquez declarara al diario El Nacional (03.08.3) que <<el 90% de los estudiantes de sexto grado no están preparados para el el bachillerato>> Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, había declarado al Centenario diario El Impulso (junio 18, 2023)

<<Hay que revisar el nivel académico de los estudiantes>> alertó que los estudiantes en Venezuela están pasando de grados académicos <<sin dominar los conocimientos necesarios fundamentales… Si se ha cumplido un 25% de la parte académica creo que exageramos… Materias esenciales como física, química, biología, matemática, la álgebra fundamental desapareció; esta situación es muy preocupante>>

Por supuesto, que la reacción no se hubiese esperado en un país moderno. Ya para 1959, el eminente pedagogo Ángel Rosenblat denunció el fracaso del bachillerato recordando que << La escuela de nuestras infancias no era una maravilla. Pero enseñaba a leer. La base de la educación no es lo que el alumno adquiere en la escuela, sino lo que es capaz de aprender por sí solo. Vivimos en una época peligrosa. El cine la radio y la televisión convierten a la persona en un ser pasivo, que ve y escucha lo que le dan >> a la fecha no existía el doctor «Google» y más más grave no pudieron ser, las denuncias del pedagogo José Ángel Agreda, acerca de las corruptelas desde la Secretaría de Educación Nacional de Acción Democrática con fecha, marzo 26 de 1990: «liceos fantasmas, fraude de títulos, cobro de comisiones para lograr subsidios a Institutos de enseñanza, cobro de subsidios para apertura de Institutos de Educación Superior «!Nunca sancionadas! Tampoco estaba desarrollado el doctor «Google»

¿Para qué extrañarnos hoy? Todo indica, que el régimen se impuso en principio, deshacerse del mérito, para elevar a posiciones que requerían alta gerencia en todos los niveles de la administración pública, con los últimos de promociones de oficiales y en nombre de la meritocracia, PDVSA fue la caja negra para el saqueo. Si al sistema universitario vamos, ya hemos visto cómo el Colegio de Médicos de Colombia alertó a su gobierno, no contratar galenos venezolanos identificados como «integrales» por sus deficiencias académicas y si nos remitimos al judicial, es suficiente lucir una chaqueta colorada por ser magistrados del TSJ. Sobre éste último particular nos consta, la modalidad estudiantil en cuanto a evaluaciones, de la «copia y pega» en algunos casos, que nos obligan a calificar con 01 punto y me remito a la «prueba en contrario»-

A la precedente versión, sumemos la arremetida del régimen contra las organizaciones gremiales y sindicales legítimamente constituidas, intimidadas, perseguidas, encarceladas, condenadas e inhabilitadas por reclamar justos salarios quedando ahora desasistidos, mientras se delata una oposición que sobre esos asuntos, se dice así misma…<<Calladitos nos vemos mejor>>

¿El porqué de todo ello? Sin duda, por lo que dice el tango Cambalache, «los ignorantes nos han igualado». El liderazgo debe país, está en manos del «Diente Roto» El holgazán, del cuento de Don Pedro Emilio Coll, que no tuvo tiempo para pensar por lo cual, como dijera el citado profesor Luis Arroyo:

<<Si nosotros no le metemos la mano, si ya está en un franco deterioro la educación, tendremos una Venezuela en el suelo>> ¿Pero con quien, profesor Arroyo?

Jorge Ramos Guerra

