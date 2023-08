Emergencias por lluvias en 13 municipios del Táchira #23Ago

Trabajo www.lanacionweb.com

Las lluvias registradas en el estado Táchira, durante las últimas horas, continúan provocando situaciones de emergencias en comunidades de 13 municipios de la entidad andina.

- Publicidad -

Hasta el martes, 22 de agosto, a las 4 de la tarde, el reporte de las autoridades de Protección Civil indica que hay 95 viviendas afectadas por anegación y 102 damnificados, entre ellos niños y adolescentes.

De acuerdo con Yesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira, es en San Cristóbal, capital de esta entidad andina, el municipio donde se registra mayor número de afectaciones, debido a la fuerza del río Torbes. Citó graves problemas en los barrios San Francisco, Andrés Eloy Blanco y Brisas del Paraíso, al sur de la ciudad capital, donde también colapsó en al menos un 25 % una cancha deportiva.

Vecinos del barrio San Francisco se encontraban este martes sin suministro de agua potable ni electricidad, por lo que exhortaron a los organismos competentes a solucionar el problema que afecta a más de 200 familias.

- Publicidad -

Peligro en avenida Antonio José de Sucre

Otra de las afectaciones por las fuertes precipitaciones de la noche del lunes y madrugada del martes fue la calzada de la avenida Antonio José de Sucre, metros abajo de la redoma de Faro de La Marina, sentido norte – sur. El caudal del río Torbes se incrementó y socavó esta estructura y dos canales de circulación están afectados.

El comisario mayor Wilman Ribera Torres, director de Politáchira y secretario de Seguridad Ciudadana del Táchira, acompañado del jefe de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) explicó que tomarán medidas de seguridad y señalética, al tiempo que pidió a los ciudadanos, en especial a los conductores, tomar las medidas de prevención necesaria para evitar accidentes.

El paso no fue cerrado. Hay señales de alerta para todos los conductores.

Otra vez La Zorquera

El colapso total de la vialidad entre el tramo Zorca Pie de Cuesta y San Isidro, municipio Cárdenas, además de la anegación de algunas viviendas por la quebrada La Zorquera, es otra de las consecuencias de las inclementes precipitaciones caídas en la entidad.

Los lugareños reportaron que las referidas comunidades se encuentran incomunicadas.

Otra comunidad, Buenos Aires, donde funciona el geriátrico Casa Hogar María Madre de los Pobres y San Joaquín, de la misma jurisdicción están afectados.

Los recuerdos de la tragedia ocurrida en el 2020 llegaron a la mente de los moradores. En esa oportunidad La Zorquera se apoderó de la zona y provocó grandes daños y pérdidas.

Daños por las aguas del río Torbes

El director de Protección Civil Táchira, Yesnardo Canal, informó sobre otras afectaciones en el municipio Fernández Feo, específicamente en el sector El Canal, donde 22 viviendas resultaron anegadas por el incremento de caudal de un afluente hídrico. En el municipio Libertador se reportan 17 viviendas más inundadas.

Peligro en El Corozo

El río Torbes impactó nuevamente a los habitantes de la calle principal de El Corozo, municipio Torbes.

Las lluvias de este lunes, 21 de agosto, arrasaron, aún más, la ya afectada vía. El agua se cargó toda la calzada.

Este importante afluente hídrico ya llegó a la orilla de las viviendas. Los vecinos aseguran que no duermen. “Han sido noches y días de angustia y temor”, dijeron, y agregaron que son varias las viviendas en peligro; una de ellas pertenece a Jesús Roa, donde la fuerza del agua ya socavó hasta la acera y prácticamente no tiene cómo salir de su hogar.

Riesgos por Pregonero

La entrada a Pregonero, municipio Uribante, en el sector de Potreros, amaneció totalmente bloqueada este martes 22 de agosto, por deslizamientos de tierra producto de las fuertes lluvias registradas en esa zona durante las últimas horas.

Según los lugareños el derrumbe tuvo lugar entre las 11:30 de la noche y 12:00 de la medianoche del lunes 21 de agosto, obstaculizando la circulación de cualquier tipo de vehículo.

Igualmente, no había paso por el sector de Salazar y La Hormiga de la parroquia Cárdenas de La Fundación. Tampoco por el sector de La Garza, parroquia San Joaquín de Navay.

Iván Rondón, de la emisora Dinámica 106.7 FM y habitante de esa localidad, informó que el alcalde Jesús Olinto Contreras coordinó las acciones para el despeje. Una máquina se movilizó para las maniobras de limpieza y despeje de algunas vías importantes.

Derrumbes por la montaña

En los municipios de montaña alta, Sucre y Francisco de Miranda, también se produjeron derrumbes que obstaculizan el paso de los productores.

El deslizamiento de tierra y material rocoso se encuentra entre las poblaciones de Queniquea y San José de Bolívar. Trasladarse hacia San Cristóbal es muy complicado con esa situación.

La vía de Quebrada Grande y El Sinaral, zona productora de leche, está con daños, por lo que hay gran preocupación. “El alcalde no cuenta con maquinaria, el retro se dañó y por falta de recursos no lo ha podido acomodar”, comentó un residente de la zona y acotó que existe angustia ante la probabilidad de perder el producto en caso de no poder pasar.

Leer más en Diario La Nación

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí