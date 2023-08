R E T A C I T O S #27Ago

Es un hecho reconocido que la verdad duele, que a nadie le gusta cuando se la dicen de frente, sobre todo cuando no tiene argumentos para rebatir los señalamientos que se le hacen, y esto es precisamente lo que acaba de ocurrir con el colega Sair Contreras, que fue destituido de un canal de televisión, después de haber “vapuleado” como le dio la gana un diputado con apellido de equipo de béisbol carabobeño, quien no se preparó debidamente para la entrevista y cuando le comenzaron a plantear los graves problemas que se están viviendo en el país, por las erráticas políticas, creciente corrupción e ineficiente gestión administrativa, no encontró otra alternativa que pedir al entrevistador que presentara pruebas, como si los casi 28 millones de venezolanos que habitamos este país, no conociéramos las realidades, al igual que los 7 millones que forman la diáspora que tuvieron que abandonar el país, precisamente por el deterioro de su calidad de vida, por su empobrecimiento agobiante y por no visibilizar en el futuro inmediato ninguna posibilidad de cambio en el corto o mediano plazo para esta crisis que se agudiza en la medida en que el tiempo avanza de manera inexorable. Por supuesto que la reacción del canal de televisión, deja perfectamente claro que le tiene sin cuidado la libertad de expresión, el derecho de la población a estar informada, sino que primero que todo están sus intereses, los negocios que pueda hacer con el gobierno y las pautas publicitarias que su comportamiento complaciente, despedir a un trabajador valioso, que durante más de cuatro años le dio prestigio con su trabajo y que ha demostrado tener la dignidad de la que carecen quienes dirigen la empresa.

***

El deterioro de la calidad de la vida que hemos registrado los venezolanos en las últimas dos décadas, no tiene parangón en nuestra historia, resultando lo más preocupante que la sociedad lamentablemente se ha acostumbrado, se ha ido adecuando a no cubrir necesidades, que son fundamentales en materia de servicios básicos fundamentales, de allí que hoy dejamos que en algunos sectores nadie respete el valor de nuestro tiempo, se nos cita para una hora determinada y la persona que nos invita a la reunión, se aparece dos y hasta cuatro horas después y ni siquiera por la más elemental norma de cortesía, piden excusa por la demora, como si tuviera el derecho de hacernos esperar y nosotros el deber de esperarlos el tiempo que a ellos les dé la gana, cuando es un momento en el cual deberíamos alzar la voz y protestar, porque nuestro tiempo tiene tanto valor para nosotros, como suponemos que debe tener el tiempo para la persona que comete este tipo de abusos, además lo hacen en forma recurrente, porque nadie le ha dado un “parao”. Este tipo de actuaciones abusivas, se observan en nuestro país, especialmente en consultorios médicos en distintas especialidades, odontológicos, bufetes de abogados, salones de estética, instituciones públicas, registros, tribunales, dependencias de empresas de servicios, oficinas bancarias. Personalmente hemos sido testigos de excepción, viendo personas de la tercera edad en una taquilla esperando para pagar un servicio, mientras las empleadas intercambian información sobre pintura de uñas, tintes de cabello, calidad de los jeans, y líbrese Dios que el usuario proteste, porque incluso lo mandan a ponerse de último en la cola, lo cual seguirá ocurriendo, mientras no tengamos la voluntad suficiente para reclamar respeto, para nuestro tiempo, que es tan valioso como el de un profesional de cualquier carrera.

***

Contundente y oportuno el planteamiento del parlamentario de UNT, por el estado Lara, Guillermo Palacio, al solicitar el abocamiento de la Comisión del Ambiente de la Asamblea Nacional legítima, para se actualice y se profundice la investigación sobre la situación de agresión ambiental en el estado Lara, por parte del Gobernador Adolfo Pereira y el Alcalde del Municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes. Si bien es cierto que esta agresión ambiental no es nueva y no es exclusiva de la entidad larense, sino que se registra en mayo o menor medida, a lo largo y ancho de todo el país, la actitud indiferente del gobierno nacional ante lo que viene ocurriendo en Lara, pone en evidencia que no les importa y se hacen de la vista gorda, porque los implicados son personeros vinculados con el gobierno revolucionario. En efecto es imperativo detener el proceso de deforestación, tala y explotación indiscriminada de los bosques, parques nacionales y monumentos naturales, en la extracción de minerales como el oro y el coltán, para obtener beneficios económicos a particulares, de forma ilegal. En el caso específico de Lara, se ha denunciado desde el Bloque Parlamentario en conjunto o separadamente por los Diputados Macario González, Daniel Antequera y la presidenta de la Comisión de Ambiente la diputada María Gabriela Hernández, las actividades genocidas de tala y deforestación indiscriminada, se ha denunciado la tala y la quema en el parque nacional cerro Saroche del Estado Lara; la Alcaldía de Iribarren produce y comercializa carbón vegetal, destruyendo la flora en distintas zonas, pero lamentablemente no ha habido respuestas del oficialismo, por lo que se espera un pronunciamiento por parte del Parlamento Nacional legítimo, a la mayor brevedad.

***

Nuevamente se encienden las alarmas ante el aumento alarmante de la mortalidad infantil en Venezuela, debido a las precarias condiciones hospitalarias, es una realidad que no podemos ignorar y exige una acción inmediata, tema que no constituye ninguna novedad, porque desde hace tiempo se ha venido denunciando esta situación, no solamente a través de las redes sociales, donde se han hecho circular denuncias de diversos calibres, sino a también a través de los medios de comunicación tradicionales; lamentablemente el régimen lejos de tratar de tomar las acciones e implementar las políticas orientadas a resolver estos problemas de carencias hospitalarias, lo que hacen es tratar de ocultar esta realidad y de desprestigiar a los dirigentes políticos y a los defensores de los derechos humanos que se atreven a exponer estos hechos dramáticos ante la opinión pública. El diputado Orlando Ávila trajo hasta la AN la denuncia de una Concejal del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta, 1uien recibió en la Cámara una denuncia de un grupo de familiares de un alto número de fallecimientos neonatales en salas del hospital Luis Ortega de Porlamar, afirmando que el informe levantado por las autoridades de la FANB señalando que todo estaba en orden, es falso y durante las investigaciones los afectados pidieron la denuncia de las autoridades del centro asistencial, pero todo no pasó de allí. Recordamos que en varias oportunidades hemos denunciado que una situación similar se ha presentado en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, donde en algún momento se llegó a denunciar el fallecimiento de cerca de 30 recién nacidos, así como de algunas madres, en su oportunidad emplazamos al Director Regional de Salud a dar una explicación que, aún estamos esperando y aun cuando han pasado cerca de dos años, nunca llegó y al parecer el problema no ha sido resuelto aún.

***

Muchas veces nos llevamos sorpresas con la claridad que tienen algunos personajes públicos, en torno a la problemática nacional, sobre todo a la aguda crisis económica que pareciera no tener salida en lo inmediato y solamente existen, entre los más reconocidos economistas y dirigentes empresariales, las expectativas acerca de que el segundo semestre va a ser mejor que el primero y que posiblemente la economía cierre con un crecimiento entre 1% y 2%, pero esto solo son estimaciones. De repente alguien como Tamara Adrián se pronuncia con gran propiedad y advierte: “No habrá desarrollo económico en Venezuela sin servicios públicos eficientes”, una verdad del tamaño de la Catedral de Barquisimeto, realidad de la que todo el país está consciente, pero que lamentablemente es muy poco lo que se viene haciendo para revertir esta realidad. Está consciente la legisladora que esa recuperación de los servicios públicos, hoy profundamente deteriorados, no puede ser una carga para el Estado venezolano, pues éste no tiene la capacidad financiera para llevarla a cabo. En este sentido, recomendó “priorizar al sector privado para que, de manera descentralizada, coordinada y perfectamente establecida a través de mecanismos de planificación adecuados”, pueda acometer el rescate. Además, respaldó la existencia de mecanismos de financiamiento para el pago de los servicios, cuyas tarifas deben ser razonables y diferenciales para que puedan ser sufragadas –dependiendo de los ingresos de las personas–, a los fines de promover nuevas inversiones que incidan en la recuperación definitiva de los servicios públicos. Por otra parte, no hay que perder de vista a la Fundación Construyen País ya que las propuestas contenidas en el documento “Servicios públicos: prioridad social y clave del desarrollo”, debe ser considerado por quienes tienen aspiraciones de dirigir los destinos de este país, por cuanto está elaborado por un equipo de profesionales multidisciplinario y es perfectamente realizable.

***

Se reporta el Inquieto Anacobero: «Sin duda que lo que sucede en Venezuela no puede ser más dinámico y controversial. No hay espacio para la distracción, lo que se traduce en aquello de que camarón que se duerme lo madrugan ya que la corriente cuando llega es tarde. En ésta ocasión estuve en Caracas en gestiones personales. Al concluir las mismas tuve la invitación de un excelente compañero y amigo de mi partido para compartir mesa en un restaurant de Altamira con un reducido grupo de políticos y amigos de diferentes pensamientos; eran dos del MAS y de UNT y PJ los otros. Como era de esperarse los temas abordados no dieron espacio sino para observar, oír y leer todas las señales políticas que se viven con extrema intensidad en éste convulso universo de poder. El primero de ellos es el que tiene que ver y del conocimiento que tienen todos con el quilombo que vive el Indio Bernabé en la AD-judicializada, lo que pudiera interpretarse con la salida de su cargo. No dudan que quien está detrás de ésa «conspiración» es el mismo «Burro» Marciano, quien por cierto no disimula la manera de como se ha venido manejando con mucha astucia y cercanía con el psiquiatra presidente de la AN. Allí la procesión va por dentro, agregaron, y al final del día no se descarta que, al tener ellos el control de la tarjeta de AD, y ya salido Bernabé del juego le ofrezcan el apoyo al candidato adeco Carlos Prosperi. Habrá que estar pendiente de esos movimientos en la Florida, ya que también y de acuerdo a lo que expresara el amigo de UNT, estaría el maracucho ManyRo deshojando la margarita para el mismo propósito de apoyo candidatura. De manera que podrían darse sorpresas en las próximas semanas, lo que confirmaría mis pronósticos anteriores en ésta sección respecto al apoyo de otros partidos y factores políticos como FUTURO y FUERZA VECINAL en favor de Prosperi, amanecerá y veremos.

***

Otro de los aspectos analizados tuvo que ver con las declaraciones de Antonio Ledezma en una entrevista de televisión en EEUU. Todos coincidieron en señalar que fue una soberana torpeza, innecesaria como inoportuna, sea cierto o no, lo que es peor. El punto es que ello contribuyó en que el régimen sacara partido y terminara de colocar su artillería (Fiscalía, Ministro de la Defensa, y pare de contar) para denunciar temas conspirativos y sumar argumentos que pudieran utilizar de pretexto, como siempre ha ocurrido, en las aspiraciones de la ingeniero María Corina Machado. Continuando con la conversación, ya en plano personal, resultó grato oír el análisis que ofrecieron los presentes respecto al acto de inicio de campaña de Prosperi, resaltando que fue la actividad más dinámica y publicitada en las redes sociales de todos los candidatos a nivel nacional, con un discurso claro de motivación e inclusión, fue muy oportuno. Pero en realidad lo medular fue el discurso de Henry Ramos cuya intervención había que leerla con lupa. Le envió mensajes al régimen, a los militares, se desmarcó de las agendas conspirativas, criticó a Ledezma sin nombrarlo por sus declaraciones y concluyó diciendo que irá a las elecciones con cualquier CNE que designen. Ya el jueves había un nuevo directorio, de ellos están uno de AD-R, UNT y PJ, lo que permite concluir que los acuerdos de negociaciones de México está avanzando y produciendo señales que el gobierno de Biden está observando. Concluyen los amigos que se está abriendo ya un camino hacia un proceso comicial que lo determinaran los acuerdos futuros de la oposición venezolana dentro de la Plataforma Unitaria y los aspirantes presidenciales, de que quien salga vencedor o vencedora tendrá necesariamente que ceñirse a las normas que determinen las nuevas autoridades electorales. Y quienes se distancien de ellos sabrán lo que sucederá. Por cierto que en ésta ocasión quedaron por fuera los llamados partidos alacranizados, lo cual pudiera interpretarse que la vida útil se les acabó, ya no le son de interés y los relegaron. La dinámica se mueve y duro. Otro detalle que pude determinar tuvo que ver con dos llamadas telefónicas que hizo mi compañero de partido a través de un interlocutor con el «Turco», y que se traduce que tiene dos operadores muy activos y efectivos por el resultado de unas gestiones ordenadas y que al final fueron exitosas, en algún momento recordé el papel que tuvo en el pasado nuestro Vice Presidente, hoy día sitiado en Barquisimeto por instrucciones de la Dirección Nacional.

C O R T I C O S

En este último trimestre de año se podría dilucidar quién será el nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Barquisimeto. En la terna están un monseñor del litoral central y un ex obispo auxiliar. El polémico monseñor que hoy despacha desde Yaracuy, pudiera ser destinado a tierras falconianas. A propósito desde esta sección le deseamos un excelente viaje y buenas nuevas por allá por Europa donde cumplirá una agenda de un mes aproximadamente, donde seguramente aprovechará para acercarse a la Iglesia de San Pedro, y si se da la oportunidad explorar la oportunidad de entrevistarse con el Santo Padre que debe de conocer muy bien sus actuaciones en las últimas procesiones de la Divina Pastora. En todo caso, ojalá salga humo blanco.

Todos los rumores y comentarios que circulaban, tanto en la írrita Asamblea Nacional de 2020, como en medios políticos que señalaban que el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, sería sin lugar a dudas, el actual Contralor General de la República, Elvis Amoroso, de una fidelidad comprobada en todos los terrenos, lo que por supuesto se ha cumplido, tal y como estaba previsto. Por supuesto que esta decisión ha generado una gran molestia en el Ámbito de la oposición, ya que antemano se sabe qué la finada ex rectora presidenta, se quedará en pañales, ante el servilismo hacia el alto mando de Miraflores por parte del nuevo jefecito del CNE. Trascendió que a través de una negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen, se acordó que entre las condiciones impuestas, es que la correlación de fuerzas en el poder electoral, sea de tres representantes del oficialismo y dos de la oposición y así quedaron las cosas. Se ha dicho que este nombramiento lo que persigue es crear apatía en la gente para que no vaya a votar.

El régimen acorrala cada vez más a la oposición, resulta que ahora Diosdiablo ha señalado que si la Comisión Nacional de Primarias, recibe aportes externos, “aquí hay algo raro”, advirtiendo que los van a investigar y que se pudieran estar “metiendo en un lío”, afirmando que esta amenaza va para los administradores y para los que estén al frente de un comando estatal o municipal. “Después no chillen, los vamos a investigar”. En medios políticos se preguntan cuándo se ve este tipo de abuso de poder: ¿Por qué nadie ha ordenado una investigación contra este personaje, contra quien se han hecho múltiples denuncias de hechos poco ortodoxos? ¿Es que acaso su posición en el partido oficialista le da una patente de corso para convertirlo en intocable? Sería interesante que la Comisión Nacional de Primarias, de manera institucional, solicitara que se investiguen las denuncias que se han hecho en su contra.

En Barquisimeto todo el mundo anda alborotado con lo de las elecciones, ya que ha circulado el rumor, que cada día tiene más consistencia que el gobierno tiene previsto adelantar las mega- elecciones para abril o mayo para gobernadores, alcaldes y presidente. Afirman que ya VP tiene sus candidatos para la región y son Danny Orellana postulará su nombre para la gobernación y Julio César Gutiérrez, propondrá su nombre para la Alcaldía de Iribarren, lo que mucha gente no entiende porque ninguno aparece reflejado en las encuestas; sin embargo, los zorros viejos en la política, le dan la siguiente lectura: esta es una estrategia para negociar con los candidatos que tienen posibilidades reales de triunfo, y obtener algún beneficio, ya que de este manera evitan correr el riesgo de quedarse sin el chivo y sin el mecate, lo cual si se ve con objetividad y sin apasionamientos, es una jugada inteligente.

En sintonía con este escenario, aseguran que el antiguo partido del Sargento de Nirgua, Avanzada Progresista en Lara, acaba de designar al árabe caroreño M Elchiriti, exmiembro del equipo de HF. Lo que causa extrañeza de todos estos acomodos, es que quien al parecer estará velando por su éxito es nada más y nada menos que el “Silencioso” exgobernador, jefe del clan de los reyes. Aseguran que están haciendo hasta lo imposible por allanarle el camino hacia la gobernación al Coconete, utilizando aquella estrategia de “divide y vencerás”; sin embargo, se desconoce cuáles son los mecanismos que utilizarán para captar votos, porque el burgomaestre no grandes obras que presentar como gerente exitoso de la Alcaldía, por el contrario la cara de la ciudad, con sus calles y avenidas llenas de huecos, basura por todas partes, zonas invivibles como las de El Manteca, no son precisamente las obras para captar el apoyo de la población.

Más de 5 meses tienen unas cloacas que han colapsado frente a la Urb. Santa Eduviges en el municipio Morán, en el estado Lara, que está inundando la zona con excrementos, de nada han valido las denuncias que han circulado, incluso con videos, exponiendo la dramática situación que están viviendo los vecinos, quienes han pedido la intervención de las autoridades a las que corresponda, pero ni la alcaldía ni la gobernación se han dado por aludidos, así que la comunidad no le quedará más remedio que organizarse para trancar las vías, ya que al parecer es la única manera de que les presten atención. Se imaginan las condiciones en las que los habitantes de la zona desayunan, almuerzan o cenan en medio de estos malos olores, ya quisiéramos ver si el marinero de agua dulce o el Coconete tienen el estómago para aguantar esta situación.

Al parecer continúa la persecución política en contra del periodista (LEP), por parte de alguna «comisaria» represiva representante de la dirección política y siempre beneficiada del apoyo de la Secretaria General y del Vice Presidente. Es nada menos que la «Reina de los girasoles aromáticos» quien habría ordenado a un jefe parroquial la prohibición de participación del referido profesional de la comunicación en actividades proselitistas de su propio candidato en la zona residencial donde él habita en representación de las Bases partidistas. En ésa misma jugada estaría involucrado el secretario conocido como «gasparín» quien anteriormente lo había destituido de ésa área administrativa por instrucciones de «arriba». Como le hacen daño personas con ése comportamiento al partido. Dicen que son «guapas» dentro de la casa, pero cuando le tocan guerrear en la calle, salen corriendo despavoridas como ocurrió en una ocasión en la entrada del conjunto «Alí Primera» de Tamaca cuando tres señoras de la tercera edad,’ en la entrada del complejo habitacional las «corrieron», allí estaba la BellaSoo. Tiene usted la palabra doctora. ¿Hasta cuándo?

Ha llamado poderosamente la atención, como en este último mes las autoridades judiciales y tribunalícias, han estado muy activas en Barquisimeto y sus alrededores, los allanamientos en las urbanizaciones donde vive “la gente pudiente” dizque superan la veintena; sin embargo, al parecer las razones de tales actuaciones se mantienen en el más absoluto secreto, aun cuando ha trascendido que tiene que ver con empresas de la región que cayeron en default con deudas elevadas en millones de dólares, de tal manera que al no cancelar ni capital ni intereses, se habría procedido al embargo, pero hasta los momentos, todo se mantiene en el más absoluto silencio, de manera que ni el oficialismo ni la empresa privada se han pronunciado al respeto, mientras que los rumores y especulaciones pican y se extienden.

Aseguran que la Dra Mildred Camero delegada por la plataforma Unitaria como enlace con el Edo Lara le habría comunicado a la Dra. Nelly Cuenca, en la PU larense, la inconveniencia de que algunos puntos de locación facilitados por algunas familias, para las votaciones en las primarias, sean dados a conocer con suficiente anticipación, a fines de evitar que los adversarios políticos puedan tomar represalias contra esas familias. Sin embargo algunas autoridades partidistas ya han dado a conocer esos puntos. Ya es costumbre en algunos dirigentes regionales caer en estos errores, jugando siempre posición adelantada.

Las cosas andan de mal en peor en Mercabar, dicen que el jefecito de esta dependencia, dizque tiene en el peaje, su caja chica particular; nos habíamos abstenido de tocar los problemas de este centro de distribución de alimentos, porque había perdido contacto con las fuentes confiables que allí tenía, pero estas nuevamente se han reportado y han comenzado a enviar material con muy serias denuncias que, progresivamente las iremos dando conocer en esta sección, con la seriedad y objetividad que nos ha caracterizado a lo largo de más de 53 años, denunciando y dando a conocer aquellos casos álgidos sobre los cuales los demás no se atreven a escribir, así que a partir de la próxima semana, nuevamente tendrán noticias de Mercabar en esta sección.

Definitivamente es imperativa la incorporación de la juventud en los temas políticos del país. La convocatoria a las plaza Bolívar de cada Municipio fue muy opaca, parecía más bien una convocatoria para personas mayores, y casi en su totalidad provenientes de partidos. Triste realidad, al punto que los partidos tradicionales se han visto en la necesidad de incorporar en su dirigencia vejentudes cuyos mensajes se vuelven un historial largo y tedioso de lo que fueron, lo que hicieron, y soñar creando enemigos con quien enemistarse, promoviendo en algunos casos tendencias internas que no favorecen para nada al triunfo de sus correspondientes partidos como opositores, y para completar se les ha escuchado decir que no justifican tener testigos ni padrón electoral para las primaria. Esa personaje es MD quien tiene mucho rechazo en los mismos compañeros de la Dirección Regional, perooo los intereses políticos son superiores a los beneficios reales en una campaña electoral para conseguir los objetivos y metas propuestas.

Si bien es cierto que en la junta regional de la Comisión Nacional de Primaria hay gente muy seria, sensata y profesional, también es innegable que se han coleado gente tóxica y tendenciosa . Deben hacer un esfuerzo por realizar una impecable y equilibrada labor para que la elección no tenga visos de condicionamientos y ventajismo. Hay espacios supuestamente escogidos y designados donde los dueños del inmueble desconocen que serán centros electorales para la jornada del 22 de octubre. Hay muchos ojos pendiente de sus movimientos. ¡Cuidado!

JBS

