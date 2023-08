OPINIÓN Soliloquios de café: “La defensa de la caficultura venezolana” ¡Hechos históricos de una lucha épica! #27Ago

PARTE II

Quiero demostrarles con documentos que forman parte de nuestra historia, que hace 25 años, los caficultores desesperados por la situación que se nos ha impuesto, realizamos…

“Una lucha que por su organización, solidaridad y arraigo… ¡Titulo como épica!”

Habiendo tomado, como responsabilidad de vida, el intentar mejorar la calidad de vida de las humildes familias caficultoras, otrora auto suficientes y auto sustentables…

“Los guardianes gratuitos del ambiente”

Que llevaron a estandarte patrio y lo enarbolaron en la cúspide del globo terráqueo, cada vez que alguien, en humildes hogares, en los más selectos palacios imperiales o en extravagantes salones, degustaba el aroma y el sabor del que café producido en la “FINCA COVALONGA, de los Valles de Aragua, reconocido y galardonado en el año 1886, como…

“EL MEJOR CAFÉ DEL MUNDO.”

“VENEZUELA ERA EL SEGUNDO PAÍS EXPORTADOR DE CAFÉ.”

La debacle cafetera tuvo su inicio el 12 de abril de 1875, con la aparición del primer Yacimiento Petrolero en Venezuela. Ubicado en La Hacienda La Alquitrana, cerca de la población de Rubio, estado Táchira. La hacienda pertenecía al Señor Manuel Antonio Pulido.

El 31 de julio de 1914 se consolidó la debacle cafetera venezolana con la aparición del “ORO NEGRO, EL PETRÓLEO,” en “El Zumaque I o MG-1;” fue el primer pozo comercial productor de petróleo en Venezuela y dio inicio formal a la producción petrolera en Venezuela.

En el pozo Zumaque 1, se llevó a cabo, el 1 de enero de 1976, el acto simbólico de la nacionalización petrolera.

La depresión económica mundial de los años 1929 y 1930, por la caída de los precios internacionales fijados para la comercialización de café, fue determinante en la destrucción de un sistema productivo que creó una clase social próspera. La caída de los precios internacionales, marco la destrucción de las mejores fincas cafeteras que existían, entre ellas la de mi abuelo Blas Pérez Giménez y la de mi tío abuelo, Maximiliano.

Contaba don Isaías Linares (Quien fue empleado de mi abuelo) que, mientras no había llegado el primer carro a Quíbor, en la finca del abuelo tenían teléfono, él había construido lo necesario para la comunicación telefónica con Guarico, pero eso es otra historia.

En abril de 1981, después de la desaparición física del gran amor de mi vida, mi padre, Epifanio Antonio Pérez Pérez, la causalidad, y sin pedir nada a cambio, pero intentando ser útil, me hizo emprender una lucha, hasta ahora, interminable.

Después de solicitar un donativo (que fue negado), a ORDEC, comencé apropiándome de manera indebida, de unos 70 pupitres para llevarlos a Santa Marta, donde había visto a unos niños recibiendo clases sentados en la tierra, debajo de un árbol de mango.

Traté de lograr una buena vialidad y electricidad para la zona, que abarca a más de 36 caseríos, por la infinidad de protestas que llevamos a cabo en el lapso de diferentes gobernadores, fui apodado:

“EL KARMA DEL GOBERNADOR ORLANDO FERNADEZ MEDINA.”

Para mí es obligatorio reconocer que el gobernador Fernández Medina, hizo más transitable la trocha que une a la población de “Villanueva con el caserío la Raya de Portuguesa”, así como también llevó el tendido eléctrico que existe en al menos 36 caseríos de la zona.

Mis actividades al respecto, la participación y logro del apoyo de la “UNIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ – GUARICO, UPROCA- GURICO,” me llevaron a liderar (por petición de los mismos caficultores) las acciones que realizamos durante el año 1998 y posteriormente a ello, todo, como resultado de que, desde el mes de abril del año 1981 (sin que hasta ahora haya pedido nada a cambio), ya había dedicado parte de mi vida en la defensa de los derechos y de las reivindicaciones de más de 85.000 humildes familias que producían la noble cereza.

Por incompresibles y nefastos intereses económicos, traiciones, ambiciones políticas y personales, los caficultores continúan viviendo en ranchos de bahareque, piso de tierra, cocinando con leña, sin energía eléctrica y… sin letrinas. Arraigados a su hábitat natural… ¡Las montañas!

A veinticinco años de un olvidado 1998, transcribo documentos, que considero, son testimonio histórico del oprobio realizado, quiero rendir tributo a los amigos, compañeros caídos durante el lapso de la desigual contienda; líderes caficultores a quienes el infortunio de ver la destrucción absurda del logro obtenido por ellos y por sus anteriores generaciones, han sido víctimas de situaciones físicas, de salud, como resultado del desastre vivido. Agradecimiento eterno a los periodistas, directivas y demás personal de los medios de comunicación social que me han brindado su apoyo a través de la prensa escrita y digitalizada, de la radio y de la televisión.

Pido perdón a los miembros de la “ASOCIACIÓN NACIONAL CAFICULTORES DE VENEZUELA, ANACAVE, sobre todo a sus fundadores y a los miembros de la “FEDERACIÓN NACIONAL CAFICULTORES DE VENEZUELA, FEDECAVE,” que sin haberlo insinuado siquiera, sorpresivamente, me nombraron “COORDINADOR NACIONAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE ESTA ORGANIZACIÓN GREMIAL” y a tantos y tantos caficultores que no nombro, pero que me han acompañado en esta lucha sin fin…

¡Tengan la seguridad que en mi sentimiento tienen un lugar privilegiado!

Entre otras acciones, he de resaltar el papel que desempeñó la ilustre “ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO LARA”, allí realizamos un Taller para demostrar la grave situación que enfrentábamos. El texto de su convocatoria transcribo a continuación. Cito:

TALLER SOBRE ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN

ANTE LA EMERGENCIA DEL RUBRO CAFÉ.

Día:20/05/1998

Lugar: Salón 2-1 Asamblea Legislativa del Estado Lara

Apertura del Acto

Intervención del Representante de la Asamblea Legislativa

Intervención del Representante de FONCAFE

Intervención del Sr. Maximiliano Pérez

Instalación de las mesas de trabajo, discusión sobre alternativas ante la grave problemática que confrontan los productores en cuanto a la colocación del producto.

Instalación De Beneficio.

Ubicación:

Actividad de la Ubicación.

Traslado desde las unidades de producción al centro de acopio.

Traslado desde el centro de acopio a los posibles clientes.

Costos.

Traslado, ubicación y requerimientos físicos del Central de Beneficio.

Funcionamiento: Requerimiento de personal, Administrativo, Legal de Comunicaciones, etc.

Planificaciones de este funcionamiento operativo.

Análisis de las respuestas de los posibles mercados, Cuantificación de los posibles mercados.

Refrigerio.

Apoyo logístico de la operatividad del procedimiento a seguir:

Determinación de responsabilidades y actividades.

Organización del Trabajo:

Financiamiento puente, comunicación, ente financiero, intereses, garantías etc., quienes los necesitan, flujogramas del financiamiento.

Conclusiones:

Análisis de las conclusiones, correcciones, propuestas, aprobación.

Fijación de fecha de actividades, redacción y firma del documento base.

CONTINUARÁ…

