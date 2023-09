EntrevistaDominical Doctor Luis Izquiel: No será fácil desmantelar el Tren de Aragua #24Sep

El doctor Luis Izquiel, especialista en criminología y docente de la Universidad Central de Venezuela, quien ha realizado investigaciones en torno a la operatividad de las megabandas que existen en el país, tiene dudas del publicitado operativo Cacique Guaicaipuro, desplegado el miércoles 20 de este mes sobre la cárcel de Tocorón, porque no es cierto que el gobierno haya tenido éxito: No ha logrado desmantelar el Tren de Aragua.

Al ser entrevistado por El Impulso, dice que no hay información sobre el principal cabecilla de la mega banda, Héctor Rustheford Guerrero Flores, ampliamente conocido como “Niño Guerrero”, quien se hizo jefe de la organización criminal en el 2013 cuando fue recapturado después de haberse fugado un año antes de la cárcel.

- Publicidad -

Guerrero Flores logró en poco tiempo convertir el Tren de Aragua en una megabanda, que ha tenido una gran expansión al punto que no sólo opera en once estados venezolanos sino también en varios países latinoamericanos.

Se conoce como megabanda toda estructura delictiva formada por más de cincuenta sujetos, los cuales tienen un orden jerárquico y cumplen órdenes disciplinadamente so pena de perder la vida.

El Tren de Aragua ha llamado la atención de los cuerpos policiales de Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Brasil porque ha cometido sicariatos y disputado zonas con delincuentes de esos países.

- Publicidad -

La organización criminal, que surgió con sindicalistas que actuaban contra contratistas y participaban en asaltos cuando se realizaban trabajos en un ramal ferroviario de Aragua (y de ahí su nombre), tuvo su centro de operaciones cuando cayeron presos “los del tren” y fueron recluidos en Tocorón.

El crecimiento de la banda es atribuido a la forma como la ha dirigido el Niño Guerrero, quien no solamente opera en la cárcel, sino que su poder se ha extendido al punto que ha logrado complicidad de autoridades, confirma el doctor Izquiel.

Entrega pactada

Remigio Ceballos

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, además de vicepresidente para la Seguridad Ciudadana, Remigio Ceballos Ichaso, al hablar del operativo efectuado en la cárcel de Tocorón, se mostró sorprendido de la existencia de un zoológico, de un túnel y de armas de gran potencia que encontraron en el lugar; pero, no se refirió a lo que fue denunciado, hace cierto tiempo, en un canal de televisión extranjero y cuyas imágenes han sido vistas en todo el mundo, de que en ese penal había una piscina y una discoteca, donde se formaban rumbas, anunciadas éstas por emisoras de radio. Ante todas esas cosas, ¿Cómo ve la política carcelaria en Venezuela?

Es un desastre, y Tocorón es un reflejo de eso. Como usted señala, ya se venía denunciando, desde hace tiempo, que Tocorón no era una cárcel normal, sino una especie de resort para la mega banda que, precisamente se formó en Tocorón, el Tren de Aragua. Hay varias imágenes, desde el miércoles, en las redes sociales, difundidas por funcionarios que grabaron la parte interna de Tocorón y por los propios reclusos, de cuando se estaba ejecutando el operativo, y dan cuenta de que allí adentro había un zoológico, como ya se había denunciado, administrado por el Tren de Aragua. Había también máquinas para bitcoin, piscina, la discoteca Tokio, una gallera y cosas que no se habían hecho pública como el túnel de muchísima extensión por donde aparentemente se escaparon los cabecillas del Tren de Aragua y muchos reclusos; pero todavía no se sabe el número de esas personas que huyeron, porque no hay información oficial.

El Observatorio Venezolano de Prisiones ha indicado que, en realidad, en vez de una toma de la cárcel, se trató de una entrega pactada entre el pran Niño Guerrero y sus secuaces principales, quienes operan desde la cárcel al Tren de Aragua y se habrían escapado días antes de Tocorón.

Zoológico Túnel Parque

Lo que no se ha dicho

Dos días antes de lo ocurrido, se le refiere, según se dio a conocer en un programa de Youtube, se sabía en Europa que algo iba a pasar en Tocorón. ¿Cómo se explica que el hecho se supiera antes de que se produjera?

Una de las características de este tipo de operativo es la falta de información oficial. Hay muchas cosas que no se han dicho, y por eso existen especulaciones y versiones extraoficiales. Una de ellas indicaría que estos pranes, encabezados por el Niño Guerrero, fueron avisados del operativo y, sin pérdida de tiempo, se fueron huyendo, probablemente, por el túnel. Si ellos sabían o no del operativo no se puede precisar nada al respecto. No ha habido información oficial si el Niño Guerrero escapó, ni tampoco de cuántos presos habrían escapado. Hay versiones extraoficiales que hablan de cientos de presos escapados y otras, como la del Observatorio Venezolano de Prisiones, que dicen que en el penal habían cerca de 5 mil reclusos, pero que cuando se hizo el operativo nada más quedaban 1.500. Y, lógicamente, miles huyeron. En cualquier país normal, una situación como ésta tendría que ser informada claramente a la población. Tendría que informarse cuántos presos se escaparon y sus características físicas. Inclusive se publicarían las fotos de los principales evadidos para que la gente estuviera atenta en las calles y pudiera dar aviso a las autoridades. Pero, en este país anormal ni siquiera se confirma si se escaparon o no. O cuántos fueron los evadidos, si es que hubo.

Presos de la cárcel de Tocorón recapturados

Complicidad

Las imágenes del túnel, le comentamos, hacen pensar que fue construido hace mucho tiempo y, desde luego, suponer que ha tenido uso…

Esa es una interrogativa que se hace desde que aparecieron las imágenes en las redes sociales: ¿Cómo fue hecho ese túnel debajo de una cárcel? Para construir un túnel de esa magnitud tiene que haberse hecho mucho ruido, utilizar maquinarias, sacar muchas piedras y mucha tierra. ¿Cómo se hizo dentro de Tocorón? Claramente, con complicidad de funcionarios del Estado, de distintos niveles.

Otras irregularidades que ahí se reconocieron es que dentro de Tocorón había mujeres y niños, muchas de las cuales dieron a conocer que tenían meses viviendo en el penal, lo que habla de la anarquía y el caos, y del control que tenían los cabecillas del Tren de Aragua en ese lugar de reclusión del Estado venezolano.

Barrio controlado

Doctor, ¿es cierto que, a media hora de esa cárcel, el Tren de Aragua tiene control del barrio San Vicente, donde habitan unas 25 mil personas, quienes deben someterse a las órdenes emanadas de la megabanda?

Correcto. El barrio San Vicente es extramuros de la cárcel y fue tomado hace mucho tiempo por el Tren de Aragua. Se supo que lo dominaba un delincuente conocido con el alias de Flipper, quien estaba fuera de la cárcel. Dentro de ésta había uno al que apodaban El Gocho Eder, que era la mano derecha del Niño Guerrero, el cual aparentemente se habría escapado.

Lea también: Incursión en Tocorón: ¿Y el Niño Guerrero?

Megabanda internacional

¿Qué nos puede decir del resultado del operativo si, supuestamente, se conocía que iba a ser realizado y quienes tuvieron la oportunidad de huir lo hicieron fácilmente porque tenían un túnel?

Con este operativo no se le hizo nada a la pandilla porque, primero, nada se sabe del paradero de los cabecillas y, por otra parte, debido a los tentáculos que tiene el Tren de Aragua, no sólo dentro del país sino en el exterior, podrían estar protegidos por sus secuaces.

Del Tren de Aragua se tiene conocimiento que opera en 11 estados. Entre sus principales actividades está el control de la minería ilegal, en Bolívar; y el tráfico de drogas, en Sucre. Internacionalmente, actúa en Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Brasil.

¿Cuántos miembros tiene?

Es difícil saberlo, pero las estimaciones que se han hecho indican que podría estar conformada entre 3.000 y 4.000 individuos, todos armados.

¿Qué hay de cierto que es tan peligrosa como las maras de El Salvador y el Primer Comando de la Capital, de Brasil?

No sólo es peligrosa, sino que ha sido la de mayor expansión en Latinoamérica.

Poder

¿Cuál es la mayor observación que tiene usted acerca del poder alcanzado por un pran como el Niño Guerrero, que ha estado por encima de las autoridades del Estado venezolano y no sólo ha tenido el control de la cárcel, sino que desde ésta opera dentro y fuera de Venezuela?

Aquí surge una pregunta que amerita respuesta: ¿Cómo es que el Niño Guerrero haya estado desde el 2013 dirigiendo la megabanda y ahora, después de diez años, es que se hace un operativo supuestamente para desmantelar el Tren de Aragua en Tocorón? ¿No se habían dado cuenta los responsables de la seguridad del Estado lo que hacía el Niño Guerrero en la cárcel y sus operaciones que ya habían traspasado las fronteras del país? ¿Y cómo es que se hace un operativo sin encontrar resistencia en un penal donde se sabe que hay reclusos fuertemente armados? ¿Cuál es el control que se tenía y no fue hasta ahora cuando se dieron cuenta que debajo de la cárcel había un túnel y, desde hacía meses, vivían mujeres con sus hijos en un centro de reclusión? Hay muchas interrogantes que se hacen, pero no es fácil obtener respuestas.

Es posible que dicho operativo haya sido preparado por presión de gobiernos regionales, los cuales han venido solicitando, desde hace varios años, la cooperación de Venezuela para lograr identificar a los integrantes de esa mega banda que han ingresado a algunos países de Latinoamérica.

Sin embargo, no existe la posibilidad de desmantelar al Tren de Aragua, mediante un operativo improvisado.

Y advierte el doctor Izquiel que, indudablemente, seguirá actuando esa megabanda, porque cuenta con muchísimos miembros, se ha extendido con facilidad y tiene armas de gran potencia que le da mucha fuerza, al mismo tiempo que el Estado venezolano no se ha preocupado por establecer una política de seguridad que debilite a la delincuencia e impida la complicidad de los funcionarios con los antisociales, y, como consecuencia, no se pueda recuperar el control de las cárceles, las cuales están bajo el dominio de los pranes y los demás reclusos son sus rehenes.

Lea también: Detenienen a funcionarios que ayudaron a meter armas a Tocorón

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí