OPINIÓN Picapedrero Un pacto delator… #25Sep

Ha sido revelado por los medios de comunicación y alternativos, que muestran a los ciudadanos Henry Falcón y Carlos Prosperi, acompañados de sus respectivas clientelas con sus bolsitas, contentiva de un «juguito y emparedado» cada cual, convencidos que cuando acusaron a Falcón de ¡corrupto! el ciudadano lo olvidó, porque a fin de cuentas, justifican sus becas, delatándose circunstancias que miles de miles de personas con derecho al voto, rechazan, cansados de engaños, compra de conciencia y peor aún, por distintas vías, haciéndose negocios a cambio de impunidades ¡oh amargas verdades!

En principio es bueno aclarar, que todo acuerdo, entendimiento o pactos para la convivencia es bienvenido ¡pero por favor! ¿No es posible, con un mínimo de decencia, precisamente entre decentes, tratándose de asuntos comunes?

Chantaje VS Perversidad=Delación. Luce evidentemente, como fórmula geométrica y gramaticalmente define a tres adjetivos, propios del léxico de la «Delincuencia Organizada» que bíblicamente se interpreta que: y que caracterizan al régimen venezolano y a ciertos opositores, al buen aforismo jurídico: «salvo prueba en contrario». De aquéllas operaciones, padece el ciudadano Henry Falcón y su reciente aliado, en la elección primaria de este octubre 22 de 2023, que llama a dos reflexiones. Una, como pudieron llamar corrupto a una persona, exponiéndose al desprecio público y hoy no importa ¿algo debe haber para ello? Y segundo, oportuno el momento pre electoral, para ejercerse a «conciencia cívica» el voto, en atención a una delación, que no necesita anteojos para observar, conocido los entretelones, de una cruenta relación política, de denuncias e impunidades.

La más inmediata perversidad que alumbra el camino político de Falcón, fue haber sido denunciado por la entonces opositora «Mesa de la Unidad Democrática» (MUD) por hechos de corrupciones municipales ( Avenida 20, Terminal de Pasajeros y Transbarca, hoy incinerada) por ante el Ministerio Público y medios de comunicación ¿Qué no le dijeron? para después terminar en sus brazos, convirtiéndose en el Jefe opositor larense, hasta que el entonces Presidente Chávez exigiera investigaciones y allí está vivo y coleando, un expediente en la Sala Constitucional del TSJ, posteriormente, por denuncia del diputado Pedro Carreño. No tocarlo, implicó postularse a las pasadas elección presidenciales que para mantenerse en vigencia, exige hoy renovarse, integrándose al «G4» optando por respaldar al joven militante de la JRC copeyana y «Prospero» Jefe de Campaña Electoral cuando Chávez, en el estado Guárico ¡Cosas veredes Sancho! recordaría al Quijote, Rómulo Betancourt en el «partido del pueblo» típico reencuentro en el redil — pá yo y pá tú, pá tú y pá yo –

Chantaje y perversidad una vez más se dan la mano, con lo cual hay un repique de conciencia cívica, este 22 de octubre, para descartar a esa oposición, sufragando por otras opciones no contaminadas, que den un respiro moral para desbaratarle el juego cantado de Henry Falcón y sus socios, para su reiterada obsesión de ser nuevamente gobernador de Lara ¡Dando y dando! y de esa manera, el régimen se siente agradecido echándole más tierras a expedientes, testaferros y de repente, se arrima algo al mingo y colorín colorado, el cuento ha terminado ¡Por ahora!

Jorge Ramos Guerra

[email protected]

