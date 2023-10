Junta Regional espera que voten unos 240.000 zulianos en la primaria #20Oct

Trabajo de: www.laverdad.com

Diana Romero La Roche, presidenta de la Junta Regional de Primaria del Zulia, aseguró que en el estado “está todo listo y activado” para los comicios opositores del domingo 22 de octubre, y que esperan que el 10% del padrón electoral del estado, unos 2,4 millones de electores, participe en el proceso, es decir, unos 240.000 votos.

“El padrón del Zulia es de unos 2,4 millones, y lo que se espera, la cifra esperada en el Zulia, es que vote el 10% del padrón electoral”, indicó la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ) en entrevista para el Diario La Verdad.

Recordó que esta elección, a pesar de ser nacional, es de una primaria opositora, por lo que la intención de voto no puede ser comparable con unos comicios presidenciales o de elección de alcaldes o gobernadores, aunado a la gran cantidad de venezolanos que abandonaron el país.

“Una elección nacional es una cosa y una primaria es otra (…) También tenemos que tomar en cuenta el número de la migración que ha habido, creo que la más alta es la del Zulia”, enfatizó. Sin embargo, señaló que “hay una intención de voto muy clara”.

Ya llegó el cotillón electoral

La Roche anunció que el cotillón electoral “ya está en cada uno de los municipios” y que este jueves comienza “la entrega de ese cotillón” para los 341 centros de votación disponibles en el estado, así como “la acreditación de los miembros de mesa, de los monitores y de los coordinadores de centros”, la cual será emitida en formato digital por código QR.

Al preguntarle si a menos de 3 días para la primaria había la posibilidad de suspensión o aplazamiento de la misma, la abogada indicó: “Yo creo que eso está fuera de todo contexto, todos estamos preparados para el domingo (…) Solamente un caso fortuito o una fuerza mayor obligarían un cambio, pero todo está dado y arreglado para el domingo 22”.

En cuanto al trabajo y apoyo de los partidos opositores en el proceso, sobre todo de los que ya no tienen a un candidato por renuncia del mismo, como el caso de Primero Justicia (PJ) con Henrique Capriles y de Copei con Roberto Enríquez, La Roche afirmó que todos “están trabajando full”.

“Primero Justicia está haciendo un trabajo intenso. En general, todos los partidos han sido muy colaboradores, ha sido un ambiente de bastante camaradería entre la Junta Regional y todos los sectores políticos”, dijo.

Informó que cada miembro de mesa tiene un suplente, en caso de que este no se presente el domingo, así como los testigos de mesa, designados por cada partido con abanderado, tendrán a un segundo por si se amerita un cambio de último minuto.

Horarios de los centros de votación

Diana Romero La Roche explicó que el domingo iniciarán la instalación de los centros de votación desde las 5.00 de la mañana, y que a partir de las 8.00 estarán habilitados para que las personas puedan sufragar. Se tiene planificado el cierre de mesas a partir de las 4.00 de la tarde, siempre y cuando no haya votantes, y se espera que el resultado del ganador de la primaria se anuncie el mismo domingo.

En cuanto a la seguridad para el día de la elección, la decana expresó que está en conversaciones con Manuel Rosales, gobernador del Zulia, para movilizar a las autoridades el domingo 22 de octubre y resguardar a todos los que deseen participar, así como a los organizadores del evento.

“Estoy esperando la llamada del señor gobernador, le pasé una solicitud y estoy esperando la respuesta. Él ha sido muy receptivo en todas las cosas que se han necesitado para llevar a cabo algunas de las actividades de la Junta Regional y no tengo por qué pensar que no me va a responder entre hoy y mañana”, señaló.

Al preguntarle si hubo algún problema en la realización del proceso en Mara, Miranda, Guajira, Jesús Enrique Lossada, Jesús María Semprúm y Almirante Padilla, municipios liderados por alcaldes oficialistas, La Roche respondió que el trabajo conjunto para la primaria se está realizando sin contratiempos ni eventualidades en los 21 municipios.

“En la supervisión no hubo problema. Ahora, vamos a ver en el momento de la instalación, que es el domingo a las 5.00 de la mañana, pero no hemos tenido ningún problema (en esos municipios)”, aseveró.

La presidenta de la Junta Regional de Primaria del Zulia invitó a todos los zulianos a participar el 22 de octubre para escoger al candidato único que representará a la oposición en las elecciones presidenciales pautadas para el segundo semestre de 2024.

