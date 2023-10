OPINIÓN Análisis post-primarias #27Oct

Una espectacular jornada democrática fueron las elecciones primarias, cuya traducción no es otra que la voz de una sociedad que demanda un cambio político, la cifra final que nos deja dicho evento no necesita traducción, porque quienes tomaron el espacio público para hacer valer su voluntad, son individuos de carne y hueso dispuestos a movilizarse, asumiendo su rol, sin más intermediarios que el voto como máximo instrumento de cambio. Esa es la estrategia que puede forjar con éxito los deseos colectivos, donde se coloca como agente principal al ciudadano para que valide la ruta a seguir por los liderazgos políticos; que no puede ser otra que la participación sin complejos en los espacios de carácter electoral.

De igual forma, es pertinente nombrar los factores que conspiraron a favor del éxito de las primarias, donde sin duda alguna los agentes del subsistema internacional fueron determinantes para que el autoritarismo gobernante se mantuviera con mínimos ataques, porque los acuerdos de Barbados son una oportunidad real para la ejecución de acciones en pro de la redemocratización de Venezuela. Asimismo, la creación de un ente meramente institucional como fue la comisión nacional de primarias que ató lo mejor de la academia venezolana con la sociedad civil, allí quedó demostrado como la articulación de factores se traduce en éxito, porque el factor que movilizó al grueso de los votantes fue los valores civiles, los cuales permitieron la autogestión de dicho proceso primario.

Por otra parte, luego de la gran cosecha cívica representada en la alta participación de votantes, lo consecutivo sería prever los retos vigentes que la primaria como evento de elección no podía resolver, porque mantener la movilidad social de la ciudadanía para ejercer presión por sus demandas, se aparta totalmente del espectro común de los medios políticos usados hasta el momento para alcanzar el poder. No puede someterse al débil tejido social a represión gubernamental, además se necesita una gran premisa que no es un jingle de campaña pegajoso, que pueda motorizar una participación activa de todos los venezolanos en pro de una victoria política en las próximas elecciones presidenciales.

En resumen, la estrategia que la clase política de la alternativa democrática debe construir para alcanzar el poder tiene que integrar los factores que permitieron el éxito de las primarias, equivocado sería seguir recetas donde los intereses de grupos específicos sean su máxima guía, porque el cheque en blanco viene endosado con la esperanza de país, que solo aspira un modelo político donde su vida privada cuente con las garantías mínimas de protección; siendo la norma en sí misma quien gobierne por encima de los individuos, esa es la tarea que sigue para quienes resultaron ganadores en las primarias.

Finalmente, se podría decir que ya ha sido validado el motivo de la lucha democrática, el cual no es otro que la toma del poder por medio de la participación activa en procesos electorales, lo que falta definir es la dirección a seguir por parte de los conductores que, como vectores del cambio, deben comenzar a accionar considerando siempre donde reside su fortaleza. Porque el sentido práctico de la gesta democrática no es otro que la defensa de los valores que movilizan a los votantes; operar en otras direcciones es simplemente no entender el espíritu de los tiempos en curso.

Eduin Adjunta

@adjunta90

