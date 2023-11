ITG califica de «adefesio jurídico» sentencia del TSJ y reitera su respaldo a María Corina Machado #2Nov

Trabajo de: www.correodelcaroni.com

Miembros de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) reiteraron su apoyo a María Corina Machado como candidata unitaria de la Plataforma Unitaria Democrática, como resultado de la primaria del pasado 22 de octubre.

Rubén González, coordinador de la ITG, destacó la organización del proceso pese a las trabas del Gobierno y, en especial, el hecho de que los trabajadores salieran a votar.

“Damos nuestro respaldo irrestricto desde la ITG a María Corina Machado, porque creemos que ha sido una mujer coherente en este tiempo, y ha dado la cara para reconstruir la patria y tener Estado de derecho”, manifestó González.

El dirigente sindical también cuestionó la citación de Fiscalía contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria, medida que calificó de “parapeto y adefesio para amañar el proceso”.

Misma opinión tuvo sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en relación con la suspensión de los efectos de la primaria del 22 de octubre.

“No puede suspender nada porque es un hecho consumado. El pueblo se pronunció diciendo que necesita ese cambio para la estabilidad y reconstrucción de cada una de las instituciones. Rechazamos ese adefesio jurídico. María Corina Machado es la candidata para enfrentar a este régimen y lograr la democracia y libertad para todos los venezolanos”, sostuvo el coordinador de la ITG.

Sobre el mismo tema, Fernando Serrano, secretario de trabajo y reclamo del sindicato de Venalum, señaló que fue una sorpresa para los que hoy detentan el poder la nutrida participación de personas que votaron en la primaria.

“Esas colas inmensas representan al que tiene carro pero no gasolina, tiene nevera pero no comida, trabajo pero no salario, jubilación pero no júbilo, familia pero se le fueron los hijos. Serán millones de venezolanos dispuestos a darlo todo por rescatar el capital más importante, que es la familia”, afirmó.

Serrano aprovechó para felicitar a los trabajadores que salieron a votar, a pesar de las amenazas que siempre pesan dentro de las empresas básicas.

“Amenazas siempre han existido por parte del Gobierno. Sin embargo, en este estado, con el voto de los trabajadores, pasamos por encima de los 120 mil votos. En el oriente del país fue el estado número uno en votación, pese a que quitaron el transporte y empeoró el tema de la gasolina. Bolívar sobrepasó el 10% que normalmente se espera en una primaria”, destacó Serrano.

Isnardo Rodríguez, trabajador de Briqven, hizo hincapié en la necesidad de salir a votar en 2024 para lograr un cambio de gobierno. “Todos tenemos que unirnos para sacar al régimen”, dijo.

