Familiares de reclusos del CICPC de la avenida 20 exigen mejores condiciones y traslados #6Nov

Familiares de los privados de libertad recluidos en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), ubicado en la avenida 20 con calle 34, protestaron a las afueras del recinto la mañana de este lunes 6 de noviembre por las condiciones de insalubridad, hacinamiento y retardo procesal.

“Nosotros exigimos traslado y que vengan (representantes de) los Derechos Humanos para que vean cómo están los muchachos. Eso es lo que yo le puedo pedir para mi hijo, porque mi hijo está en hacinamiento ahí. Tiene 10 meses preso, pero hay unos aquí que tienen 5 años, 4 años, 2 años, 3 años, y esas pobres criaturas están ahí”, expresó la señora Carmen Terán.

Destacó además, que le permiten visitas cada 15 días por solo 25 minutos, “yo cuando voy a visita, todo normal, todo normal”. Mientras puntualizó que los reclusos “quieren traslado, ellos quieren el traslado”. “Queremos a Uribana porque nosotros no tenemos los recursos para salir del estado”. En relación a los juicios, indicó que no les han dicho “nada, porque por lo menos al mío le hicieron la preliminar y listo. Siempre la difieren, la difieren, la difieren”.

Por su parte, Genoveva Pineda, sentenció que su familiar “va a cumplir un año y no lo han sacado a audiencia”. “Los calabozos están asquerosos, esas cloacas están horribles, no pueden comer, no pueden dormir por esos olores”.

Pineda acotó que no le suministran los medicamentos a la hora correspondiente, “hay muchos que están enfermos y no los sacan, se agravan. No los llevan a los hospitales a tiempo. Hay muchas enfermedades que de verdad tienen que atender”.

