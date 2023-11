Casi 600 menores de edad han intentado cruzar la frontera con Colombia #9Nov

David Hadad, cónsul de Colombia en Táchira, informó que al menos 582 menores de edad han intentado cruzar la frontera con su país sin tener documentación ni estar acompañados de familiares.

Según declaraciones reseñadas por Diario de los Andes, el funcionario indicó que en el año 2022 aproximadamente 800 niños pasaron de manera irregular.

“A la fecha tengo un reporte de 582 niños que van a Ecuador, Perú, Colombia y atraviesan la frontera sin ninguna documentación, con gente que no son familia, a veces vienen solos, eso prende las alarmas. En el año 2022, tengo un dato aproximado de que 800 niños pasaron de manera irregular, yo considero y me atrevo a decir, aunque no tengo las pruebas necesarias, que tiene que haber alguna red detrás de esto, porque no hay otra explicación”, expresó Hadad.

El diplomático indicó que muchos menores se trasladan desde el interior del país a Táchira para cruzar hacia Colombia.

“Yo pienso que el tema de la niñez es una obligación nacional. Es una prioridad, es una política pública de orden mundial y merece que tanto el gobierno colombiano como el venezolano, ecuatoriano y peruano se reúnan y tomen políticas de alto nivel”, refirió.

