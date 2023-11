«Lo hacemos por los niños»: Locos por el golf llega a Barquisimeto este sábado #10Nov

Luis Sojo y su fundación continúan el tour de «Locos por golf». La 2da parada será este sábado 11 de noviembre en las instalaciones del Barquisimeto Golf Club.

«Seas profesional, aficionado o simplemente quieres apoyarnos y pasar un día diferente jugando golf, los invito a la 2da. parada que tendremos en Barquisimeto, un evento benéfico organizado por la Fundación Luis Sojo para los niños. Queremos que nuestros chamos puedan seguir practicando, que sean hombres de bien», expresó Sojo en nota de prensa.

La primera parada de este evento fue en Caracas, en el «Junko Golf Club», donde importantes personalidades del deporte venezolano se unieron por la campaña #LoHacemosPorLosNiños.

David Concepción, Robert Pérez, Magglio Ordóñez, José Vargas y Ogleidys «La Niña Suárez», fueron algunos de los atletas que compartieron en este primer evento, quedando tan fascinados que aseguraron seguir jugando en las próximas paradas.

«Primera vez que juego y me encantó, confieso que no sabía nada, asistí por apoyar a la fundación, pero de aquí salgo a comprar mis palos de golf», contó entre risas José «Grillo» Vargas, ex jugador de la selección nacional de baloncesto, quien además será uno de los invitados especiales para este fin de semana.

Nuevas caras dirán presente durante esta segunda parada, entre ellos: Carlos Guillén, Cesar Isturiz y Henry Blanco son algunas de las personalidades dispuestas a dar un swing por los chamos.

“Gracias al apoyo y colaboración de varios aliados es que hemos podido darle forma a este proyecto que estamos seguros será todo un éxito y muy beneficioso para los niños”, contó Sojo.

Toda institución o persona que desee colaborar y ser parte de este día, puede comunicarse a través de la cuenta en Instagram @fundacionluissojo

