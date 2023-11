Sobre desabastecimiento de gasolina en el país debatió este martes la Asamblea Nacional legítima  #21Nov

El desabastecimiento de combustible en el país producto de la mala administración del régimen de Nicolás Maduro, que se ha profundizado en las últimas semanas como consecuencia del deterioro de la industria petrolera por la falta de inversión y el saqueo a la que fue sometida desde el alto gobierno, fue debatido nuevamente este martes por la Asamblea Nacional Legítima.

El diputado Eliecer Sirit (Acción Democrática), al abrir el debate señaló que la escasez de combustible no solamente es un tema “álgido”, sino también “inexplicable desde todo punto de vista”, por cuanto somos un país productor de petróleo que, además, “se da el lujo de exportar gasolina a Cuba” mientras los venezolanos deben permanecer horas en largas colas para surtir sus vehículos de manera racionada. Dicha situación se presenta tanto en las estaciones de servicio que expenden gasolina a precio subsidiado como en aquellas que venden diésel para las unidades de transporte público y el transporte de carga pesada.

- Publicidad -

En el estado Falcón, dijo Sirit, donde están instaladas precisamente las dos refinerías más importantes de nuestra industria petrolera (Amuay y Cardón) –que otrora producían más del 70% de la gasolina que se consumía en el país–, la situación es dramática.

“Entendemos que hay mafias instaladas en PDVSA que, en conchupancia con dueños de estaciones de servicio, efectivos de la Guardia Nacional y policías, tienen su negocio que, en definitiva, ponen a sufrir a los venezolanos, muchos de los cuales pasan hasta tres y cuatro días en cola para poder surtir de gasolina”, apuntó. Al mismo tiempo insistió en que todos estos reclamos deben quedar manifiestos, porque uno de los responsables de la dolarización del combustible está acusado de haber defraudado a la República por lo menos $23.000 millones. Por ello pidió determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a quienes desfalcaron al erario público.

#SesiónAN | Dip. @sirit_eliezer: no podemos entender cuál es la razón por la que hoy el pueblo de Venezuela esté de nuevo en esta etapa de sufrimiento por el desabastecimiento de la gasolina. — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) November 21, 2023

Pescadores de Margarita sin combustible

El diputado Magalvi Estaba (Encuentro Ciudadano), denunció una situación similar en el estado Nueva Esparta, donde la escasez de combustible es preocupante porque ha golpeado con mayor ahínco al sector pesquero. “Tenemos dos tipos de pesca: la pesca artesanal, cuyas embarcaciones salen y permanecen en altamar hasta tres meses; y la pesca de peñero, que es costanera. Sin embargo, el abastecimiento es crítico, porque el suministro está a cargo de la Guardia Nacional que controla cuándo y cuánto vender”, apuntó.

- Publicidad -

Según Estaba, un peñero, cuando va a faenar, debería llevar 10 tambores de 60 litros de combustible, porque esos motores a gasolina gastan mucho. En el caso de la pesca artesanal de altura, las embarcaciones de gasoil salen del puerto y pueden tardar hasta 96 horas para llegar al sitio de pesca. Y esas embarcaciones, explicó, pueden cargar entre 20.000 y 30.000 litros de gasoil por faena. Además, la normativa legal vigente obliga a los pescadores industriales a aportar 5% de su pesca a INAPESCA, sin embargo aun cuando la ley es clara, “las autoridades pretenden que los pescadores artesanales (no industriales), aporten la misma cuota. Ellos están pechando a las embarcaciones y nadie sabe a dónde va a parar esa mercancía”.

#SesiónAN | Dip. @EstabaMagalvi: los pescadores se las han ingeniado para rendir el combustible lo que incide en la vida útil de las embarcaciones y el desgaste de los pescadores. — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) November 21, 2023

“Crisis del combustible beneficia amigos del régimen”

En tanto que el diputado Ismael León, cree que no hay desabastecimiento y que la crisis del combustible fue generada por el régimen “solo para beneficiar a los amigos del gobierno».

Usted va a las estaciones de servicio y encuentra que muchos de los concesionarios son militares, o si no, enchufados. Ellos no han manejado mal el suministro de gasolina, lo han hecho muy bien para beneficiar a sus allegados. Y los usuarios se han acostumbrado: unos, pagan, aunque no les corresponda por número de placa; otros, hacen su cola y esperan porque no tienen cómo pagar; y están los que pagan aún más para pasar rápido y no hacer cola”.

De acuerdo con su explicación al régimen “le ha ido muy bien la crisis del combustible”, aseverando que la única salida a esto es el cambio que debe venir para el país en 2024. Solo así, Venezuela tendrá acceso al combustible, pero además se podrán sincerar los costos de la gasolina. “Hay que adaptarse a la propuesta que, en materia energética, está haciendo la candidata María Corina Machado”.

#SesiónAN | Dip. @IsmaelLeonVzla: la crisis del desabastecimiento le ha servido a los amigos del régimen de Nicolás Maduro para beneficiarse pic.twitter.com/91hlJen5BJ — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) November 21, 2023

Diputado Márquez: regreso del personal capacitado a la industria petrolera”

El diputado Gilmar Márquez (Voluntad Popular), insistió en que el desabastecimiento de combustible en el país es producto del deterioro progresivo que ha sufrido la industria petrolera, el cual además se refleja en el quebranto de todos los demás sectores productivos del país (agrícola, industrial, comercial, etc.). Pero también consideró al “venezolano de a pie quien es humillado en las estaciones de servicio” cuando debe permanecer horas y hasta días para surtir de gasolina, cuyo litraje es racionado. En este sentido, el parlamentario Márquez pidió ir a la raíz del problema, pues no se justifica que Venezuela, teniendo una industria petrolera con más de 100 años de historia y de logros, se haya ido a pique por la politización de toda su estructura, la corrupción, la desinversión y la mala gerencia.

PDVSA fue un orgullo para todos los venezolanos, no solamente por su eficiencia en la producción, procesamiento y distribución de los carburantes a nivel nacional, sino también por su estrategia en la exportación de crudos y derivados, aseguró. Lamentó que el Complejo Refinador Paraguaná esté hoy en una situación tan deplorable que solo le está generando pérdidas al Estado venezolano. “Por ello, es necesario apuntar a un cambio político en 2024 que permita el regreso del personal capacitado a la industria petrolera, cuya gerencia nos permita gozar, nuevamente, de combustibles de alta calidad”.

Diputada Vera: “En Táchira llevamos 21 años controles para acceder al combustible”

La diputada Karim Vera (Primero Justicia), precisó que por más de 21 años los tachirenses han sido víctimas de distintos controles para acceder al combustible; historia que comenzaron a vivir con el paro petrolero. “Este es un viacrucis que hemos recorrido por 21 años. Hemos pasado horas, días y hasta semanas en una cola para surtir gasolina, con mecanismos que van desde el número de cédula, el número de la placa, el control con los documentos de propiedad, el chip y otros tantos que no han servido de nada”, explicó.

Después de alegar el paro petrolero, dijo, el régimen apeló al “mal llamado contrabando de extracción y después a las sanciones. Hoy el precio del combustible en Venezuela está a la par de los precios internacionales y no existe razón alguna para que la gasolina sea contrabandeada hacia Colombia. Por el contrario, hoy muchos ciudadanos se dedican a traer gasolina desde Colombia a través de los pasos irregulares controlados por grupos irregulares y por la Fuerza Armada Nacional, para surtir combustible a los cientos de miles de tachirenses que no tienen posibilidad de hacerlo en Venezuela”. Lo más lamentable, enfatizó, es que ni el gobernador del estado, ni el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA ni Nicolás Maduro presentan una solución viable a los ciudadanos venezolanos, transfiriendo su responsabilidad a terceros.

Agregó que Táchira tiene al menos 120 estaciones de servicio que pueden prestar el servicio a la ciudadanía sin problemas; pero solo están operativas 14 distribuidas en San Cristóbal, el área metropolitana y algunos municipios del centro del estado. Ante esta situación se preguntó “¿cómo un estado puede salir adelante, desarrollarse económicamente y dar movilidad a sus ciudadanos cuando no tienen combustible para surtir sus vehículos? En el mercado negro se puede conseguir el litro de gasolina hasta en $3. ¿Qué venezolano que devenga Bs.130 mensuales puede pagar la gasolina a ese precio? El 80% de los tachirenses no tiene capacidad económica para acudir al mercado negro y abastecer sus vehículos”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí