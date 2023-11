¿El acuerdo de Barbados está en la cuerda floja? #22Nov

Trabajo de: www.radiofeyalegrianoticias.com

En una entrevista exclusiva para La Gran Aldea, el diplomático Francisco Palmieri, representante de Estados Unidos para Venezuela, enfatizó la importancia del próximo 30 de noviembre como una fecha clave para demostrar avances concretos en los compromisos establecidos en el acuerdo de Barbados.

Asimismo, Palmieri dejó claro que la flexibilización de las sanciones está vinculada directamente al progreso en asuntos cruciales como las habilitaciones políticas, la liberación de presos políticos y la excarcelación de ciudadanos estadounidenses.

El diplomático explicó que el plazo del 30 de noviembre no está definido dentro del acuerdo, pero se ha establecido como una oportunidad para que ambas partes demuestren su compromiso y construyan confianza mutua.

“Es un tiempo para que las partes ganen confianza entre ellas y ejecuten acciones que evidencien la implementación del acuerdo”, afirmó.

Sin avances, todo está sobreentendido

Palmieri hizo hincapié en que si no hay avances sustanciales para finales de mes, la efectividad del acuerdo de Barbados quedará en entredicho: “si no hay avances sobre los temas importantes para finales de mes, no podemos decir que el acuerdo está funcionando”.

Al ser cuestionado sobre las expectativas de Estados Unidos para el 30 de noviembre, Palmieri subrayó la necesidad de ver un procedimiento claro para la habilitación de candidatos en Venezuela.

“Debemos ver un procedimiento para la habilitación no solo de un candidato, sino de todos”, destacó, señalando que esto es fundamental no solo para las elecciones presidenciales de 2024, sino también para los comicios regionales y legislativos de 2025.

Además, Palmieri dejó entrever que, en caso de que no se logren progresos significativos en las próximas semanas, Estados Unidos podría considerar el desmontaje de la flexibilización de las sanciones antes de abril, cuando vencen las licencias actuales.

“Estados Unidos puede revertirla e imponer sanciones nuevamente cuando considere, si se demuestra que Maduro y su gente no están trabajando en una manera constructiva y positiva sobre el acuerdo firmado en Barbados”, advirtió.

