Fedecámaras Lara: El sector eléctrico debe abrirse a la inversión privada para resolver problemática del servicio #22Nov

La recuperación de la actividad petrolera que se registra en el país, es muy probable que de alguna u otra manera incida en la economía larense para el próximo año, por cuanto hay en la región industrias metalúrgicas, metalmecánicas y de fundición, que le prestaban servicios a las industrias básicas y petroleras.

Esta opinión optimista la expone el presidente de Fedecámaras Lara, José Manuel Alejos, empresario con formación financiera y experiencia en el mercado asegurador, el mercado de capitales y el mercado inmobiliario en Venezuela, quien confía en que continúen la flexibilización de las sanciones y se siga ampliando el ejemplo de Chevron.

- Publicidad -

Recomienda que el Estado venezolano tiene que abrirse a la participación del sector privado en el negocio de la electricidad, lo que permitiría resolver en el mediano plazo la problemática del sector.

Admite en todo caso, que el esfuerzo que tienen que hacer los empresarios, ante la problemática nacional, la ausencia de financiamiento, el deterioro de los servicios, tiene que multiplicarse para continuar impulsando le recuperación del país y de Lara.

Un año complejo y difícil

En general la economía en Lara este año, que ha sido un año difícil, complicado, ha estado bastante golpeada, recordemos que tenemos una gran producción agropecuaria, sector que ha sido muy afectado por el tema de combustible, sobre todo en los municipios Jiménez, Torres, Morán y Urdaneta y esto hace todo el proceso de preparación de tierras, siembra, cosechas y los agricultores han tenido que lidiar con esta situación.

- Publicidad -

“Hemos sostenido reuniones con el Gobernador, estamos tratando de instalar una mesa de seguimiento para el monitoreo del tema de los hidrocarburos; también el sector comercial, las ventas han sido menores que las del año pasado y esto trajo como consecuencia que muchos comerciantes se quedaron con buena parte de sus inventarios que habían adquirido el año pasado para el final de temporada, y por supuesto se ha observado que este año la mercancía importada no ha sido tan copiosa como en otros momentos; sin embargo ha habido una reactivación en las últimas semanas, lo que es importante destacar”, señala Alejos.

Descarta que esta dinámica que se siente en la economía, tenga que ver con la estacionalidad de las navidades, por el contrario, mucha gente más bien comenta, que la economía “por fin arrancó”.

El presidente de Fedecámaras Lara recuerda que este no es un estado petrolero, tiene industrias, comercio, pero al final como el resto del país, es una entidad que se impacta con el tema de la inversión petrolera; hay en la entidad muchas industrias de metalmecánica, de fundición, que le prestaban servicios a las industrias básicas y a las petroleras y es probable que tengan una reactivación, en algún porcentaje en el año que viene.

“Afortunadamente también tenemos numerosas industrias agroalimentarias y farmacéuticas, que son algunas de las que mueven la aguja y en general algo de tecnología, de manera que en general ha sido un año difícil, pero no tenemos cifras porque no hay data disponible, estamos haciendo un trabajo con el Colegio de Economistas para levantar la data económica del estado, ante la ausencia de datos oficiales, labor que no será de corto plazo, pero comenzaremos con una encuesta de coyuntura que nos pueda dar una radiografía de la situación en el momento, pero la idea es avanzar en función de tener datos confiables”, asegura.

Asegura que luego se podrá tener, en función de todo lo que ha venido ocurriendo en el resto del país y lo que esta pasando en el sector agrícola en estado vecinos, donde hay entidades menos afectadas, pero por ejemplo el caso de Portuguesa, se ha visto bastante afectado por el tema de combustible, pero para el cierre del año, se pudiera tener, gracias a los sectores que han ido ganando terreno y con esto de la liberación de las sanciones en el país, quizás pudiera cerrar la economía con cero crecimiento o un crecimiento muy moderado, que seguramente no se percibirá.

Servicios inestables

Consultado con el problema de los servicios, que ha sido un karma para los larenses y que ha deteriorado en gran medida su calidad de vida, Alejos señala que en este sector ha habido vaivenes. Dijo que en el tema de la electricidad hubo una mejora en los primeros meses del año, después el problema se agudizó en los últimos tres meses, admitiendo que tienen cortes de cuatro horas y los llegaron a tener de seis horas, pero siguen siendo inter diarios en el mejor de los casos.

“Lamentablemente, creo que es un problema es un problema estructural del país y de regiones como Los Andes, Zulia y Lara estamos más afectados, porque el grueso de la generación esta en Guri, de manera que tenemos como reto levantar las termoeléctricas, hacer generación vía turbo gas, he insistido en que el estado tiene que abrirse a la participación del sector privado en el negocio de la electricidad, lo que permitiría resolver en el mediano plazo la capacidad de generación, transmisión y distribución, para poder mejorar estructuralmente el servicio. Asimismo, señala que de acuerdo con la información que se maneja en el sector, se requieren de por lo menos US$ 20.000 millones para recuperar el SEN, dependiendo hacia donde se enfoque la inversión.

“Pero lo que yo si creo, es que no es viable un monopolio estatal que ya tiene 16 años, va para 17, que no ha dado resultados, creo que debería segmentarse ese monstruo que es Corpoelec en varias zonas y por tipo de negocios, asignando la generación, la transmisión y la distribución a sectores distintos. Señala que Fedecámaras recibió la propuesta de un grupo de empresarios de levantar un parque Fotovoltaico, con una capacidad al final de su desarrollo, dar energía a unos 19.000 hogares; por eso creo que el tema de abrirse a la inversión privada, puede cambiar mucho las cosas”.

Asegura Alejos que el sector privado está en la capacidad y en la disposición de invertir en el negocio eléctrico, como ocurre en cualquier parte del mundo.

Admite Alejos que el gran problema que hay en el país, es el flujo de caja, si no se recibe financiamiento, la gente está cuidando el flujo de caja, muchas empresas tienen problemas de cobranzas, de atraso en las cuentas y esto es toda una cadena, señala el presidente de Fedecamaras Lara.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí