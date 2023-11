Luis Vicente León votará el domingo en el referendo consultivo, pero lo hará de acuerdo con su conciencia  #30Nov

El Esequibo es territorio venezolano. No necesitamos un referéndum para ratificar y todos tenemos el deber de defenderlo en el plano diplomático y político, sin necesidad de preguntarlo, asegura el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, al fijar posición en torno al referéndum consultivo del 3D.

Advierte, que tampoco necesito abrazar a sus hijos para demostrarles que los quiero. “Y sin embargo, si tengo la opción, los abrazaré una y mil veces”.

León lamenta que el gobierno intente politizar el tema. Tampoco está de acuerdo con las preguntas 3 a 5 de la consulta, que sin duda abren puertas a situaciones que personalmente rechaza. “Pero me sentiría mucho peor dejar un vacío en la ratificación del compromiso con nuestra tierra”.

Prefiere votar, más allá de cualquier inquietud secundaria. Votar este referéndum no es apoyar al gobierno y no votar tampoco significa apoyo a la oposición. Ese dilema, alrededor de un tema nacional como este, me parece inaceptable.

Claro que voy a votar este domingo y lo haré con conciencia: Si Si No No No, apoyando lo que creo indispensable y rechazando lo que me parece inadecuado. De eso se trata la democracia.

Advierte que la abstención siempre ha sido un error y la verdad es que esperaría que los venezolanos lo hubieran entendido mucho antes. Sus consecuencias las hemos vivido hasta el cansancio.

“Votar es el verdadero ejercicio de mi derecho…y mi deber”, asegura Luis Vicente León.

