VIDEO María Corina Machado: La gran alianza nacional implica a todos los sectores de Venezuela #30Nov

Este jueves, la candidata presidencial, María Corina Machado, afirmó desde el Colegio de Médicos del estado de Lara que su acuerdo va más allá de los partidos políticos, señalando que la gran alianza nacional implica a todos los sectores de Venezuela.

Machado dijo que la unidad que le importa es la unidad del país, no la de los grupos económicos o políticos, destacando que “esto que se ha construido va mucho más allá de los partidos políticos y por eso nosotros hemos planteado la gran alianza nacional”.

“Esta es la alianza entre todos los sectores de Venezuela, entre las comunidades, entre las madres que en esta hora están defendiendo a sus hijos como unas gatas patas arriba porque los pretenden secuestrar en las escuelas y manipular políticamente. Con esas madres venezolanas estamos construyendo la gran alianza nacional”, expresó.

En relación a los términos de Barbados, la candidata indicó que no tiene nada que comentar porque no conoce si hubo un compromiso individual de algunos actores o no, ya que no participó en esa mesa. Sin embargo, aseguró que en la nueva fase que se inicia los ciudadanos estarán sentados en esa mesa porque será el interés superior de los venezolanos y allí se va a defender hasta el final.

Para finalizar, destacó que ha recibido propuestas de empresas transnacionales que le han contactado para invertir en el país luego de lo que fue su triunfo categórico el pasado 22 de octubre. “Hay un gran interés de compañías de diferentes sectores que quieren venir a Venezuela a aportar su experiencia, su capital, su talento. Yo les digo que se preparen, que Venezuela va a ser el país de las oportunidades, que vamos a construir juntos una nación próspera, democrática y solidaria”, concluyó.

