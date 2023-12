OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Pon tus planes en papel (Parte VII) #5Nov

«El plan de negocios es el andamiaje sobre el cual construyes el edificio de tu empresa. Sin él, te enfrentas a la posibilidad de colapsos inesperados»

Elon Musk

Hazte un nombre

Estarás de acuerdo conmigo que tu nuevo negocio es especial, pero la probabilidad de que sobreviva cinco años o más es solo de aproximadamente del 50%.

Ahora bien, no comparto esta estadística para asustarlo y alejarlo de ser dueño de un negocio, simplemente pretendo que aprecie a que se enfrenta para que pueda encontrar formas de destacar entre la multitud y sobrevivir a largo plazo.

Una vez que haya elegido un nombre para su empresa, puede comenzar pensando en un logo, una marca gráfica, emblema o símbolo, para crear una representación de marca.

Dado que su logotipo aparecerá en casi todo, incluidas sus tarjetas de presentación, membretes, sitios web, carteles, cajas, bolsas y recibos, asegúrese de que esté bien limpio, bien ejecutado y que sea algo con lo que pueda vivir a largo plazo. No caiga en la tentación de tomar atajos aquí.

Deja pasar a ese amigo artista que se ofrece a crear tu estilo gratis, contrata a un profesional para hacerlo. El gasto extra valdrá la pena.

Conozca sus opciones de medios. Existen dos categorías principales de vehículos promocionales para tu pequeño negocio.

Unos son los medios de comunicación tradicionales, periódicos, revistas, televisión, radio, correo directo como folletos y cupones, publicidad exterior como las vallas publicitarias y carteles y publicidad especializada como bolígrafos, gorras, tazas y camisetas con el logotipo de su empresa.

Otros son los medios digitales como sitio web, email de propaganda para el marketing, reseñas en línea y medios de comunicación social.

Haga una elección inteligente de los medios.

Al menos que tenga dinero para gastar, no podrá tomar ventaja de todas las opciones publicitarias que están disponibles en la actualidad. Por lo tanto, como regla general, seleccione solo aquellos que lleguen a su mercado objetivo de la manera más eficaz y económica, luego límite sus opciones evaluando las mismas desde el punto de vista de sus clientes en lugar del suyo propio. Es posible que no escuches programas de radio ni sigas a nadie en Facebook, pero tu mercado objetivo si pudiera hacerlo. Compre tiempo y espacio de acuerdo, no porque a usted le gusta un medio en particular, pero sí porque ese medio pone su mensaje donde sea más probable que sus clientes lo vean o escuchen.

Definitivamente, la reputación importa. Una de las formas más efectivas de publicidad, es el boca a boca, no cuesta ni un centavo, pero puede afectar seriamente sus resultados. Las investigaciones muestran que los clientes insatisfechos comparten abiertamente sus experiencias con el doble de amigos que los clientes que han tenido una experiencia de consumo positiva. Y gracias a las redes sociales, no tienen reparos en expresar sus quejas en línea para que las vean cientos de extraños. Desafortunadamente, no hay nada que puedas hacer con los comentarios ya publicados en línea. Pero es posible que puedas evitar futuras publicaciones negativas siguiendo estos importantes pasos, escucha siempre a tus clientes, si cometes un error, corrígelo con una sonrisa y esfuérzate siempre en brindar un servicio tan alto que tus clientes no tengan ningún motivo para quejarse.

CONTINUARÁ…

Italo Olivo

www.iolivo.com

