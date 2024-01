Pedro Tellechea: Venezuela está preparada si nos ponen más sanciones #30Ene

Al desestimar el anunció del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde expresa que no renovará la Licencia General 44 cuando se venza el 18 de abril de este año, el presidente de Petróleos de Venezuela dijo que Venezuela está preparada si le ponen más sanciones.

El también ministro de Petróleo, conversó con los periodistas nacionales e internacionales, en el marco de una conferencia de prensa en la sede de la estatal petrolera en La Campiña, donde hizo referencia a las advertencias hechas por el Gobierno una vez que se produjo la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado.

Se recuerda que esta licencia autorizaba transacciones específicas relacionadas con operaciones del sector petrolero y gasífero en Venezuela.

“El país está preparado para cualquier circunstancia (…) Si nos colocan más sanciones nosotros nos prepararemos para las sanciones. Las consecuencias de las medidas que tome Estados Unidos seguramente ellos también las van a tener», dijo Tellechea.

Sostuvo que las sanciones nunca han dejado de existir para Venezuela. «Nosotros tenemos bienes cancelados que no hemos podido traer, equipamiento que ya fue comprado por Venezuela y no ha sido posible traerlo al país. Cuando usted me dice el ‘aliviamiento’ (de las sanciones) lo único que permite es que algunas empresas estadounidenses o trasnacionales vengan a Venezuela y visualicen cualquier tipo de proyecto que puedan hacer con Venezuela».

Tellechea dice que cumplirán con demanda de combustible

El también ministro de Petróleo dijo que enfrentan un problema logístico, pero reveló que el pasado el lunes 29 de enero recibieron 145 cisternas para distribuir combustible y cumplir con la demanda.

Cabe recordar que el pasado 19 de enero, Manuel Anzola, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Yaracuy, alertó que debido a la falta de gasoil en la entidad está paralizada la actividad de siembra.

Por otro lado, Tellechea informó que están haciendo un estudio para el implemento de biocombustibles.

“Nosotros tenemos una capacidad productiva en Venezuela que nos va a llevar a posicionarnos en las nuevas energía con una posibilidad de llevar 98 de octanaje, por supuesto con otros precios que correspondan, se están haciendo los estudios y se presentarán en su momento”, aseguró.

