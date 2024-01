OPINIÓN El legado del rey Aldo, la corruptela consentida #31Ene

«La senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso».

Miguel de Cervantes

El sarasa consentido de Julio Vásquez.- Sin perjuicio de las relaciones extramaritales con Chabela y con Chuchín el mayordomo, en la base satelital institucional de la comarca, escalando la cadena montañosa también llamada “La Cordillera Maestra”, el rey Aldo, el amante notorio del coronel psicópata pasó de ser “el negro primero”, al primer imputado en la región por vender ilícita, ilegal y criminalmente documentos ilegítimos como si fueran buenos, además por los delitos de extorsión y corrupción. Porque tales documentos pasan por legítimos puesto que son “autogoles” que sus “autoridades” le dan a la institución. Lo que podría traducirse en un incesto consentido, donde los hijos procuran sexualmente a su madre y ella permite esos encuentros. Se trata de una monstruosa aberración institucional, de la que toda la sociedad ha estado enterada; pero que aquel amanecer tormentoso para Julio el narcisista y su equipo de monos voladores jalabolas y esclavos con el síndrome Stephen Candie, se tradujo en una pesadilla en la que se chorrearon al correr por los medios y las redes sociales, la noticiosa novedad de la captura de una trinca de sus cómplices en la forja cartular estafa. Esta trinca que aun estando de espaldas se les reconocía vergonzosamente, cuando les pusieron los ganchos. Pero nadie escarmienta en cabeza ajena y las siguientes autoridades se mantienen apostando a que a ellos también les pongan los ganchos y los priven de la libertad para pagar con cárcel la “guachafita criminal” en la que están desesperados en continuar haciéndose los huevones para seguir lucrándose del giro corrupto que le han dado a la institución.

Con récord delictivo.- Un asunto verdaderamente inexplicable para la gente sana y decente, pero que cobra obviedad en las mentes de los corruptos de la institución, es el ingreso de delincuentes como funcionarios de alto nivel. Así cuando se logró la captura del rey Aldo, lo que primero causó otra magnitud de desprecio hacia esta empresa del estado, fue encontrarse que el rey Aldo posee registros criminales en las bases de datos policiales con información sobre los delitos que previo al ingreso a la institución había cometido. Se trata entonces de otra clase de autogoles, siendo que la normativa institucional prohíbe el ingreso de funcionarios de confianza o de alto nivel que tengan registros criminales y fue el caso que el rey Aldo ya estaba experimentado en eso de cometer delitos. Y es que pareciera que para la actividad criminal con fachada de decente a la que le han dado la vuelta al verdadero giro de la institución, los jefes prefieren que sus funcionarios de confianza sean delincuentes (que tienen récord criminal). No es de extrañar que en el equipo del coronel Mambrú Lozada nos encontremos con esta categoría de indeseables. Por lo que exhortamos a Mohamed que ahora es la inteligencia interna de la institución, a que revise en las bases de datos policiales a los funcionarios de alto nivel – y a otros bichitos enconchados por ahí – , no vaya a ser que se encuentre con un hallazgo inusitado o sorprendente. Porque de los funcionarios delincuentes que están de bajo perfil, el que menos puja, expulsa una llave de cruz.

Antecesores y antecedentes.- Inevitable es evocar la descomposición moral y ética instaurada por el maestro del horror, el coronel Leo Malaparte de cuyo cuño personajes como Julio Vásquez y Chuchín junto a su partner Harry Larvado; diseminaron la corrupción, la extorsión y el forjamiento de documentos, el robo de la comida y el desmantelamiento de los bienes institucionales que son bienes del estado. Por lo que sin lugar a dudas uno de los padres de la corrupción en la institución – que son varios –; es y ha sido Leo Malaparte quien entre otras criminalidades adiestró a su equipo, a sus desadaptados malandros en la forma y manera de cómo robarse las cajas de comida descaradamente delante de todos como para que los testigos creyeran que eso era lícito (asaltando literalmente los camiones), como si los alimentos le pertenecieran a él y no a la institución ni a los clientes internos (los funcionarios) y a los clientes externos (los usuarios).

Los monos voladores jalabolas más caraduras.- La lista es prolija pero aquí les doy un abrebocas. Del equipo o grupo hamponil – más bien la patota – inicial del patotero mayor Julio Séptimo Vásquez Masquer, el coronel narcisista psicópata. De esta lista hay mucha realidad que narrar y no serán suficientes estas líneas. Desde el cogobierno corrupto de Maurén y su poli chofer Joselito (el vecinito del despertar) cuya mujer recién al fin la expulsó Mambrú de la oficina de control de extorsiones (OCE), esta escandalosa dependencia que catapultó en corrupción el rey Aldo, quien luego de su detención y posterior liberación al comprar a la juez y a la fiscal, siguió extramuros asesorando y llenándose de dinero negro con Julio y con Chabela. Y como un flagelo latinoamericano, el negro primero, el rey Aldo se pasea en sus burbujas impunemente. Luego tenemos a los abanderados de la comunidad liderados por Ananás. SI, esos. El piso arcoíris.- Nombre que reciben los pisos dominados mayormente por los sarasas y las tribadas institucionales y que le diera proyección especímenes como la estilista Ananás, Henry y Juanita Carla su traicionera golpeadora. Este último leguleyo y a quien le debemos la presencia intramuros de la corrupta ex directora Cara de July que Bizzy ahora protege y que el equipo de Mambrú ha adoptado como decente y esa es la gran equivocación. ¡Conocemos a Cara de July, y sabemos de la corrupción de la que es capaz!

Siniestras presencias.- No nos podemos olvidar de experimentados corruptos como el rey Aldo que estrenaba todos los días pegadísimos pantalones vaqueros y que se enriqueció en la Oficina de Control de Extorsiones (OCE). Además multi titulado en la misma universidad corrupta de la que hablaremos adelante y de donde también obtuvieron sin estudiar y fraudulentamente sus títulos Julio, Chabela, Chuchín y Maurén. El rey Aldo que hizo una mansión como la que se construyó Julio Vásquez de tres plantas allá en Altos del Sol; con dinero sucio producto de las extorsiones y que al igual que el coronel psicópata se estrenó de paquete sendas camionetas burbujas con las que se pasea y exhibe grotescamente la hasta ahora impunidad de su corrupción. Y cuyos signos exteriores de riqueza causaban escándalo, como por ejemplo con sus smartphone de última generación cuya adquisición nunca pudo justificar con argumentos decentes. Pero los dólares siempre estaban repletando las gavetas de la oficina de control de extorsiones (OCE).

Otros animales de uñas.- Tampoco podemos obviar a Crucita y a la tal «la Aguada” (las brujas gordas mayores). Y era tal el poder que estas dos mujeres manejaban en la institución, que graduaron a gente sin necesidad de que estudiaran, pero sí llenándose sus bolsas por la exigencia del pago de miles de dólares en una desprestigiada universidad tan corrupta como esta institución a la que nos referimos. Incluso con sus conexiones con esa casa de estudios superiores la tal «la Aguada» graduó de doctora a su hija estando su retoña viviendo en USA. Por lo que nunca pisó esa universidad de donde su madre le regaló el título. ¿Y cuál será esa universidad se pregunta la gente dizque inocente? Pues es la misma Alma Mater de donde Julio Vásquez se auto otorgó el título de doctor sin haber recibido clases ni asistido a ellas, pero sí valiéndose de su investidura y jerarquía sobre las profesoras cómplices que le colocaron calificaciones que no obtenía y teatralizaron una defensa de tesis de post grado inexistente; por lo que es conocido como el doctor fraude. Lo mismo que hizo Maurén que ostenta el título chimbo de doctora – que pasa por legítimo – y ahora es autoridad sin méritos en otra universidad tan corrupta como aquella de la que se apropió del título de doctora. ¿Qué relación existirá entre esa universidad corrompida y esta institución asaltada por tantos bandoleros encubiertos de decentes?

La estela de corrupción.- Por otro lado ha dejado huella maléfica el archicorrupto sarasa “el Chuchín” y suplemento narcisista secundario de Julio, pero también partner de Harry Larvado su cómplice y falso Pastor (mejor dicho un cruce de firulais callejeros), un escarnecedor tal como describe la Biblia a los burladores. Y descubierto en sus guisos en el área endémica se posicionó el expulsado Ananás, el estilista de Julio Vásquez o el tío corrupto cuya herencia a sus sobrinos es su doble moral. Y Juanita Carla la novia de Ananás disfrutando del “biyuyo” en canonjía, que terminó golpeándolo a pesar de haber sido su benefactor. La bonita Chabela el suplemento narcisista primario de Julio Séptimo Vásquez Masquer, una chica hermosa exteriormente, pero sin figura paterna que cayó en los brazos del experimentado viejo coronel buscando a un padre y éste terminó convirtiéndola en una delincuente, ahora un gallardo investigador la ama y la valora. Pero igual Chabela también se fue con la cabuya entre las patas, se fue llenita de dólares producto de la corrupción, recogidos en todos los cargos por los que Julio Vásquez la paseó y ella se dejó pasear.

La Toya, la muñeca de silicón actualmente en la fundación, socia de Chabela y otra íntima del coronel psicópata. Henry el floripondio que tomando droga cola con su adicta Jefa de la que recibe bocanadas de nicotina, planea con ella el martilleo; junto a And la Reina (la peliteñida tribada) y la cara de July, tres perversos personajillos bajo la protección de Bizzy la nueva titular de esa área endémica. Además de la recolectora de extorsiones la tribada kink o el colchón mal amarrado o el macho vernáculo la Lesbia Carlota, que difundió una fotografía en las redes abrazada con sendos coroneles Julio y Mambrú, por cuyo significado envía el mensaje que el negocio de corrupción está vigente y con su nuevo jefe se siente guapa y apoyada; una verdadera peste, que acosa y extorsiona en dinero y sexualmente a las bonitas usuarias; y el “palero” asistente virtual el nepote de Mambrú; pero también la Pejesapo conocida como Mara la vieja bruja camandulera que atesora chinitas o fetiches demoníacos. Y cuya práctica subterránea de mal poner a sus compañeros de trabajo la tienen en estos momentos en la trama de apoderarse de la «Oficina de no te fíes». Esta indecente bruja siempre es traicionera. Y la nieta de Tobías no quiere o no termina de captar la personalidad insana de esta Dunning Kruger.

No menos inocuos son los esposos obreros y toda su familia instalada en la institución. Y los choferes entre los que cuentan el gondolero, el de los remos que traicionó a Robin entregándolo a las manos perversas de Julio y por lo cual fue expulsado y su cargo lo ostenta el asistente virtual. Y dígame la mariposa Sacral otra inepta profesional sin embargo experta corrupta. Un tipo de profesional como lo describiera mi profesor de Medicina Legal el insigne maestro Dr. Ángel Emiro Govea (✞):“Personas hábiles, políticamente audaces, pero profesionalmente incapaces” En fin, es tan urgente y grande la purga que es menester hacer en la institución para que Mambrú Lozada se deslinde de ese Gedo y no vaya a excusare luego de porvenires escándalos, corriendo la arruga al estilo Julio Vásquez; blandiendo como responsables a atornillados y conocidos corruptos, o injustamente a gente inocente, porque ya se le ha advertido. Hasta los momentos y esperamos no nos decepcione; del equipo de Mambrú el árabe Mohamed lo está haciendo como se espera y aspiramos no sea un mentol en los ojos de los vigías.

Sin permitir la renovación, mayor cinismo es el de los investigadores que se las echan de serios y decentes, pero no se quieren ir del sitio porque como sanguijuelas se aferran al antro y desde hace muchísimo tiempo tienen nexos peligrosos con la delincuencia interna de la que forman parte. No crean que se nos han olvidado nombres, seguramente los delataremos en una próxima epístola. Porque ni Pierina ni Roxana son religiosas de clausura. Exhortamos a Mohamed a que siga la purga, que es signo de sanidad institucional si realmente ese es el propósito. Expulsar a Chuchín como en efecto lo han hecho, es loable de reconocer como una purga necesaria. Por lo que devolver a los investigadores a sus sitios originales de trabajo es un asunto de salubridad institucional, porque son viciosos y mañosos. Son comisiones de servicios ilegales e inmorales después de tanto tiempo. Y su cientificidad es decadente.

Ellos nacen y el diablo los junta.- De quién es más corrupto entre el rey Aldo y Julio el psicópata no es disyuntivo. Porque cada cual tiene sus invirtudes con las que complotaron para convertirse criminalmente en millonarios con dólares provenientes de las extorsiones, las coimas, el chantaje y la venta ilícita de instrumentos cartularios requeridos con avidez en el mercado negro por parte de “ciudadanos” enmascarados. Ahora nos toca encontrar en el equipo de Mambrú Lozada a sus pares o iguales a los aquí descritos. ¿Acaso los hay? Lo que sí se está notando en la nueva directiva, es una forma distinta de hacerlo. Porque reuniones monitoreadas entre droga cola y nicotina han alertado la confianza que se le ha dado al equipo que está bajo el escrutinio público.

«Quien tiene muchos vicios, tiene muchos amos».

Plutarco

Crisanto Gregorio León

[email protected]

