Sociedad Civil: Si no abren nuevos registros electorales 10 millones de venezolanos en riesgo de no poder votar en elecciones #1Feb

Emplazan al Consejo Nacional Electoral a abrir más centro de registro electoral, ante la posibilidad de que de 10 millones de venezolanos -un 40% de los 25 millones 700 mil en edad de votar- corren el riesgo de no poder inscribirse o no poder actualizar su dirección en los Centros del Registro Electoral y, por ende, no poder votar en las Elecciones Presidenciales de diciembre de 2024 y en las parlamentarias, regionales y municipales de 2025.

En efecto, asociaciones e iniciativas de participación político-electoral, agrupaciones juveniles/estudiantiles y organizaciones de los DDHH, en Venezuela y en el exterior, consideran que es su deber aunar esfuerzos para reiniciar hoy una campaña que permita avanzar hacia un Registro Electoral con mayor participación política de los venezolanos.

Los derechos políticos de participación son Derechos Humanos y su violación por parte del CNE no puede ser ignorada. Especialmente en un período en el cual se pretende desconocer la soberanía popular expresada en la elección Primaria que condujo a la selección de un candidato para la elección presidencial.

Aragua en Red, Ciudadanía Activa, Coalición por Venezuela, Compromiso Ciudadano, Foro Permanente de Juventudes, Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo, Grupo La Colina, Manifiesta, las iniciativas Hola TúInscríbeteRE y Toma el Control, La Tertulia de los Martes, Médicos Unidos de Venezuela, Movimiento Ciudadanos Venezolanos en el Mundo, Pan American and Caribbean Union for Human Rights, Red Org Vecinales de Baruta, Venezolanos Siempre y Voto Joven, integran el equipo promotor de esta campaña, uniendo esfuerzos para ejercer presión ciudadana ante el ente electoral para que éste cumpla con su deber de multiplicar los centros de Registro Electoral, como mínimo 2000 puntos, distribuidos en las 1136 parroquias que existen en el país, así como activar los consulados para que los venezolanos en el exterior tengan la posibilidad de registrarse.

Esta plataforma de ONG invita a otras organizaciones ciudadanas a incorporarse a esta campaña y hacerla suya, tomando en cuenta lo que expresa la ley de Procesos Electorales en su artículo 33:“… Las organizaciones con fines políticos, comunidades organizadas, comunidades y organizaciones indígenas podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral la apertura de centros de inscripción y actualización”.

Todos los venezolanos en edad de votar, los que han emigrado, los que fueron reubicados arbitrariamente y los que han cambiado de dirección, tienen derecho a inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral para lograr su participación en las elecciones de 2024 y 2025.

A pesar de esta situación irregular, estas ONG instan a los ciudadanos a acudir a las sedes del CNE en las capitales de estado, para inscribirse o actualizarse en el Registro Electoral y así, a pesar de todas las trabas existentes, demostrar el interés de participar en las elecciones y ejercer el derecho al voto.

