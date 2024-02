VIDEO Barquisimetanos hablan sobre sus planes para Carnaval: «Me quedaré en casa, el dinero no me alcanza para viajar» #6Feb

Se acercan los días 12 y 13 de febrero, en los que se estará celebrando el Carnaval, por esta razón, El Impulso consultó a los barquisimetanos sobre cuáles son sus planes para estas fechas.

«Estaré en casita, no queda de otra porque el dinero no alcanza. Hay prioridades que no las podemos echar a un lado, como las medicinas, que es lo que ando buscando ahorita», expresó una de las consultadas.

- Publicidad -

Lea también: Ministro Ceballos: Dictan líneas estratégicas para despliegue de los Carnavales Seguros 2024

«En años anteriores yo me iba con mi familia para un río, una playa, ya no puedo porque los recursos no me alcanzan», dijo otra de las señoras entrevistadas.

Una joven que se encontraba en el centro de la capital larense, manifestó que no viajará por compromisos de estudios.

- Publicidad -

«Bueno, ahorita estoy estudiando en la universidad y viene la época de parciales y me la voy a pasar, literalmente, estudiando», comentó.

«No haré nada, solo estar en mi casa», puntualizó otra de las personas que ofreció su opinión al equipo periodístico.

Las personas consultadas en Barquisimeto afirmaron que no podrán viajar durante los días de carnaval debido a la falta de recursos económicos. En su lugar, se quedarán en casa compartiendo con sus familias.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí