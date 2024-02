COLUMNA Ajedrez para todos (26) #17Feb

¿TIENE LÍMITES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

La inteligencia artificial (IA) es la ciencia dedicada a fabricar máquinas que puedan pensar cómo las personas y pueden hacer cosas que se consideran «inteligentes». La tecnología de inteligencia artificial puede procesar enormes cantidades de datos de maneras diferentes a la inteligencia de los humanos. El objetivo de la IA es poder hacer cosas como reconocer patrones, tomar decisiones y juzgar como humanos. La IA tiene como base la teoría de los algoritmos y el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, como la percepción visual, el reconocimiento del habla (“Alexa” por ejemplo), la toma de decisiones y la traducción entre idiomas, el reconocimiento de una persona entre millones de rostros, realizar diagnósticos clínicos o cirugías complejas a humanos usando robots que funcionan con IA, rastrear y encontrar a delincuentes, y un largo etc. Estimo que para el año 2030, dentro de 6 años, en los países del primer mundo será muy normal ver y encontrarse con robots muy similares físicamente a hombres o mujeres trabajando en aeropuertos, hoteles, tiendas, o como soldados en guerras, movilizados y tomando acciones bélicas con la IA. Otra propiedad que tienen estos robots es que si cometen errores ellos mismos se autocorrigen. Es prioritario que la ONU, la UE, la NASA, y los gobiernos de esos países desarrollados tengan que definir como regular o controlar los robots y máquinas que trabajan con IA, porque si no lo hacen la IA va a sobrepasar a la Inteligencia humana y los robots con IA van a someter a la humanidad.

Presento estos conceptos iniciales sobre la IA porque en los últimos 15 años el ajedrez ha sido impactado y modificado por el uso de la IA aplicada a las computadoras o programas desarrollados para jugar o estudiar ajedrez, deporte que he visto cambiar en los últimos 50 años. Así, en los años 60, 70 y 80 jugábamos mejor quienes teníamos más libros y revistas sobre ajedrez, ese era mi caso, yo compraba suscripciones a revistas de ajedrez de USA, Inglaterra, Colombia y Venezuela, (me llegaban por IPOSTEL y no se “extraviaban” como sí ocurre ahora desde el 2007) y me mantenía al día en las aperturas y jugadas. A inicios de los años 90 la cibernética revolucionó el mundo: aparecen los celulares, nace el internet y Google, y se venden las primeras PCs para jugar ajedrez (“Mephisto, Berlin, Match IV o RISC-2.500) las cuales eran débiles y se les podía ganar partidas; pero esto cambió luego de 1997 cuando la gran PC “Deep Blue” de IBM (equipada con unos 5 servidores interconectados) enfrentó en un match a 6 partidas al campeón mundial de ajedrez el GM Gari Kasparov y lo derrotó 3 a 2 ptos. A partir de este hecho hubo un antes y un después, porque a la fecha ningún campeón mundial ni Grandes Maestros (GM) aceptan enfrentar en ajedrez a estos monstruos de PCs porque saben que van a perder las partidas y menos desde 2019, cuando usando la IA se han desarrollado programas o módulos superpoderosos para jugar o estudiar ajedrez como “Alpha-Zero” o “StockFish”. El corolario de este impacto de la IA en ajedrez es que ahora algunos niños menores de 10 años y adolescentes, estudiando ajedrez con estos programas, comprenden mejor el juego ciencia, aplican pensamiento abstracto y de hecho entre 2010 y 2023 ya hay varios Grandes Maestros de ajedrez adolescentes, en particular en la India (Gusket, Praggannandhaa, Erigaisi, Sarín, Naranayan x ej.), o de Uvekiztan (Abdusattarov, Assaubayeva), o de China (Yu Yangyi, Wei Yi). No dudo que la IA va a modificar la forma y hechos diarios de vida de la sociedad humana, pero ¿Hasta dónde debemos los humanos permitir el avance de la IA?

CUANDO EL CAMPEÓN MUNDIAL GARI KASPAROV ERA IMBATIBLE:

Con frecuencia en el mundo del ajedrez se agitan las pasiones y preferencias con la pregunta: ¿Quién ha sido el mejor Campeón Mundial de Ajedrez? Unos dicen que José Raúl Capablanca, otros que Alexander Alekhine o Mikhail Botvinnik, otros que Bobby Fischer, o bien Anatoly Karpov o Gari Kasparov, incluso ahora a Magnus Carlsen. Todos estos ilustres nombres de ajedrez tienen sus méritos, pero es muy difícil compararlos porque actuaron en épocas diferentes y contra rivales diferentes. Sin embargo, hoy comento algunos aspectos de la trayectoria exitosa del 13º campeón mundial de ajedrez: Gari Kasparov, quien nació en Bakú, capital del pequeño país Azerbaiyán (sometido por muchos años bajo la bota comunista soviética) en una familia judía. Kasparov ganó el torneo de candidatura contra el GM soviético Vasily Smislov (ya sexagenario cuando enfrentó a Kasparov), y en 1995 enfrentó en 5 épicas batallas por el título mundial contra Anatoly Karpov, favorito de la URSS. En 1995 Kasparov destrona a Karpov y se ciñe la corona mundial, la cual tuvo que defender 4 veces contra Karpov, en parte porque el reglamento de esa época exigía al nuevo campeón darle la revancha al derrotado y en parte porque Karpov logró ganar un torneo de candidatura y ser el legítimo retador. En total estos 2 titanes del tablero se enfrentaron 144 veces, todo un record mundial prevaleciendo Kasparov, quien mantuvo su título mundial por 15 años! Desde 1985 al año 2.000. En estos 5 lustros Kasparov era prácticamente imbatible, y les traigo como ejemplo su actuación en el XI Torneo Internacional de la Ciudad de Linares, España en febrero de 1993, en el cual compitieron 14 ajedrecistas de la máxima élite de esa década, por ello el torneo fue categoría XVIII, todo un récord. Kasparov se tituló campeón logrando 10 puntos de 13 posibles con 7 triunfos y 6 tablas. Entre sus rivales estaban Karpov (a quien derrotó en una India de Rey), Anand, Gelfand, Yusupov, Kramnik, Salov, Tinman e Ivanchuk. Precisamente la partida de hoy la he tomado de este torneo de 1993 enfrentando a Kasparov vs. Karpov, vamos:

Blancas: Gary Kasparov, vs. Negras: Anatoly Karpov

Defensa India del Rey. XI Torneo Internacional de la Ciudad de Linares, España.

1.d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Ag7 4. e4 d6 5. f3 O-O 6. Ae3 e5 7. Cge2 c6 8. Dd2 Cbd7 9. Td1 a6 10. dxe5 Cxe5 11. b3 b5 12. cxb5 axb5 13. Dxd6 Cfd7 14. f4 b4 15. Cb1 Cg4 16.Ad4 Axd4 17. Dxd4 Txa2 18. h3 c5 19. Dg1 Cgf6 20. e5 Ce4 21. h4 c4 22. Cc1!… (Noten como todas las piezas de Kasparov están en la fila 1), 22….c3. 23. Cxa2 c2 24. Dd4 cxd1=D 25. Rxd1 Cdc5 26. Dxd8 Txd8+, 27. Rc2 Cf2… y las negras de Karpov pierden por tiempo (1-0).

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

[email protected]

