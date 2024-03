Delsa Solórzano ratificó su apoyo a la PUD a Corina Yoris y descarta postularse como candidata presidencial #25Mar

- Publicidad -

Su apoyo a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y a Corina Yoris, ratificó Delsa Solórzano y descarta postularse como candidata presidencial.



Solórzano reiteró que Corina Yoris, candidata presidencial propuesta por la Unidad, de manera unánime, hasta el momento no ha podido ser inscrita debido a que le ha sido impedido a los representantes de los partidos de las fuerzas democráticas MUD y UNT.

«Seguimos trabajando para que se nos garanticen los derechos políticos previstos en nuestra Constitución», indicó.



Dijo que la Plataforma Unitaria mantiene reuniones permanentes de evaluación, discusión y decisión. «Actuaremos de manera responsable frente al país».



Solórzano agradeció los constantes y múltiples mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas. «No son más que el resultado de 25 años de trabajo permanente y de compromiso con nuestra Venezuela y nuestra libertad».

«En ese sentido quiero destacar que no he postulado mi nombre para ser candidata presidencial en esta oportunidad, en este momento mi única aspiración es lograr el cambio político en unidad sin optar a la candidatura. Siempre he dicho que no existe ninguna aspiración personal, por legítima que sea, que esté por encima de los intereses de la nación», puntualizó.



Reseñó que en su caso y el de su partido Encuentro Ciudadano, la decisión es respaldar la candidatura unitaria que se decida en unidad, «en virtud de la imposibilidad de inscribir a la candidata de todos los venezolanos, María Corina Machado, a quien hemos respaldado con el mayor compromiso.»

