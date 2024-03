VIDEO | María Corina Machado: “Son ellos los que siguen cerrando la ruta electoral” #Mar26

"El objetivo era quebrarme y no lo lograron. Todos los días inventan una conspiración más, los venezolanos saben quien soy. Hasta el final son elecciones libres. No caigamos en chantaje aquí no nos sacan de la ruta", @MariaCorinaYA.



Amplía en #VPItv: https://t.co/4ztuSirb4s pic.twitter.com/jzKK64q5Q3