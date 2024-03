VIDEO | Diosdado Cabello: Si no fue postulado, no puede ser candidato sustituto #28Mar

- Publicidad -

En una reciente declaración, Diosdado Cabello, destacado miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), enfatizó la importancia de adherirse a las normativas electorales vigentes, en refencia a la oposición venezolana. Según Cabello, los candidatos «tapa» solo pueden ser reemplazados por aquellos que ya han sido oficialmente postulados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cabello explicó que cualquier sustitución de candidatos se considera una nueva postulación y, por lo tanto, el candidato sustituto debe cumplir con todos los requisitos previamente establecidos. «En consecuencia, cuando el postulado sustituto no sea un candidato o una candidata previamente admitido, deberá cumplir con los requisitos establecidos, significa que si no fue postulado, no puede ser candidato sustituto”, afirmó.

Esta declaración subraya la necesidad de que los candidatos sustitutos hayan sido admitidos previamente por el CNE para ser considerados válidos, según las explicaciones de Diosdado Cabello.

“Para que usted pueda ser postulado tendría que abrir el CNE un nuevo proceso de postulación. Lo que ellos pueden escoger es lo que ya está postulado”, reiteró el líder chavista.

Además, Cabello hizo un llamado a que apoyen a Nicolás Maduro, y facilitar el proceso electoral en Venezuela, instándolos a familiarizarse con las leyes electorales. «Léanse las leyes, léanse las leyes escuálidos», concluyó, haciendo un llamado directo a la oposición para que reconozcan y respeten los procedimientos legales establecidos.

Esta declaración resalta la complejidad del proceso electoral en Venezuela que ha estado plagado de «ilegalidad», según denunció el dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez.

#EnVideo | Primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, advirtió que la sustitución solo será por un candidato ya admitido ante el CNE.



🗣''Para usted ser postulado tendría que el CNE abrir otra vez un proceso de postulación, tiene que cumplir con la ley''. pic.twitter.com/q69C7lvF3v — Globovisión (@globovision) March 28, 2024

