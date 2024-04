OPINIÓN Voces silenciadas #2Abr

- Publicidad -

El régimen de Nicolás Maduro encarcela y acusa de “terrorismo” arbitrariamente a quien mejor le parezca. Son innumerables los casos de violaciones de derechos humanos registrados en Venezuela. Todo esto deja en evidencia que en la tierra de Simón Bolívar, al día de hoy, no hay democracia. No sólo no hay democracia, no hay libertad e impera la censura. Prueba de ello es la arbitraria detención que le realizaron al YouTuber Oscar Alejandro, este fin de semana, bajo acusaciones “actividades terroristas”.

La mayoría de los vídeos de Oscar Alejandro están enfocados en el turismo. Es muy probable que su detención busque enviar un mensaje de intimidación a quienes hacen contenido para las redes sociales.

Parece que la agenda del Fiscal General de la República de Venezuela, últimamente está más enfocada en asuntos de la farándula y del entretenimiento, que en los asuntos que realmente requieren de la aplicación de la justicia, el respeto de los derechos y las garantías constitucionales en los procesos judiciales. Está claro que el chavismo es especialista en cortinas de humo y en la aplicación de la censura.

Al momento de la redacción de esta nota, Oscar Alejandro ya había sido liberado por el régimen, pero permanece con medidas cautelares, que incluyen un régimen de presentación y la prohibición de salir del país.

Oscar Alejandro vive en Estados Unidos y visitó a su país natal Venezuela, porque quería mostrar la realidad actual, sin embargo queda en evidencia que la dictadura madurista todo lo quiere controlar o silenciar.

El motivo de la detención

La detención del YouTuber se produjo por un vídeo grabado en agosto del 2023, en el audiovisual hace una broma (de mal gusto) mientras mostraba la torre Credicard de Caracas. Oscar relató que ahí funcionan los servidores de todas las tarjetas de crédito y débito de Venezuela y dijo en tono bromista que “si le tiraran una bomba a este edificio se cae todo el sistema bancario nacional”.

El comunicador pidió este lunes disculpas por el comentario y aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto, al tiempo que expresó: “Yo sería incapaz de atentar contra mi patria”.

Por lo pronto Oscar Alejandro sigue en territorio venezolano, y aunque la dictadura ha mostrado sus garras, el YouTuber de momento no se ha intimidado y el 06 de abril va a dictar una masterclass en la ciudad de Valencia (Venezuela).

Grant Torres

Instagram: @granttorresmusica

X: @granttorres

