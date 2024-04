Aulas vacías: ¿Cuántos niños no van a la escuela en Venezuela? #12Abr

- Publicidad -

La deserción escolar en Venezuela se ha convertido en una grave amenaza para el futuro del país. Las causas son variadas, pero la pobreza y la falta de oportunidades económicas son las principales. Muchos estudiantes se ven obligados a trabajar para ayudar a sus familias, mientras que otros no pueden pagar el costo del transporte, los materiales escolares o la matrícula.

La deserción escolar tiene un impacto negativo en el desarrollo individual y social de Venezuela. Los jóvenes que abandonan sus estudios tienen menos oportunidades de encontrar un buen trabajo y contribuir al desarrollo del país. Además, la deserción escolar puede aumentar la delincuencia y la violencia.

Entre el año 2021 y 2022, 190 mil estudiantes abandonaron las aulas, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI).

¿Cuántos niños no van a la escuela?

De acuerdo a Monitor Desca, de los 11 millones de niños y jóvenes en edad escolar, solo 6,5 está recibiendo preparación académica en Venezuela. Señalan que el sistema educativo en Venezuela se encuentra en emergencia y condiciones cada vez más precarias.

Además, denuncian que «en Venezuela muchos niños y niñas se ven obligados a abandonar sus estudios para trabajar y contribuir en la economía del hogar, siendo víctimas de explotación, redes de trata y esclavitud».

De 11 millones de niños, niñas y adolescentes, que debería estar recibiendo preparación académica en #Venezuela, solo 6.5 millones están matriculados.



La deserción estudiantil en el país es alarmante, y el Estado, ente garante, no hace nada.

Deserción escolar en Lara

El año pasado, el presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, Luis Arroyo, aseguró a El Impulso que la deserción estudiantil se ubicaba en la región en un 50%.

“La deserción estudiantil es de 50%, igual que el personal administrativo y obrero. Y dicho personal fue sustituido por personas que no tienen la capacidad académica y pedagógica”, alertó.

Arroyo también señaló que el 85% de las instituciones no se encuentran óptimas para el inicio del nuevo año escolar y destacó que la gran mayoría de los docentes han migrado o tiene otra ocupación.

“La infraestructura escolar no está en condiciones, no tienen material didáctico ni laboratorios. Ni siquiera el vital líquido como el agua o la electricidad. Es decir, que el diagnóstico es de más del 85% de las instituciones, y nos quedamos corto, no termina de iniciar el año escolar”, destacó.

