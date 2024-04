Luis Rodríguez López: El tarjetón electoral  fue elaborado con el modelo del 2020 #12Abr

- Publicidad -

El Consejo Nacional Electoral ha dado a conocer el tarjetón para las elecciones del 2024, el cual fue elaborado con base al de las elecciones del 2020, declaró Luis Rodríguez López, exfuncionario de ese organismo en el estado Lara.

No fue utilizado el modelo del 2015, en cuyo proceso participó la alternativa democrática, explicó el conocedor de la materia electoral, quien en esta actividad ha trabajado fuera del país. Y lo ha hecho el CNE para que la verdadera oposición no tenga mejores lugares en ese tarjetón. Se toma como ejemplo el del 2020 y se le asignan las mejores posiciones al oficialismo. La opción de la MUD o lo que es lo mismo, la de la Plataforma Unitaria, quedó en el centro y la misma tarjeta de Un Nuevo Tiempo quedó escondida.

La elaboración de este nuevo tarjetón se hizo de acuerdo a las últimas elecciones y por ello no hubo sorteo, sino que se tomaron los resultados del 2020, añadió. Esa es una maniobra, evidentemente, porque ese año no participó la mayoría de los partidos democráticos de Venezuela.

En cuanto a la posibilidad de que el nombre de Edmundo González Urrutia, quien es el postulado en la tarjeta de la MUD o Plataforma, cuyo rostro está en la tarjeta, no va a variar de aquí al 20 de abril.

Si para esa fecha hay una sustitución, aprobada por el CNE, cambiará el rostro. Si no se hace al 20 de abril, la Plataforma tiene la oportunidad de hacer el cambio de candidato hasta el 18 de julio, diez días antes de las elecciones, pero ya no se va a reflejar el cambio en el tarjetón y éste quedará a como esté hasta el 20 de este mes.

Todavía quedan días para que los partidos de la Plataforma lleguen a un acuerdo de llevar un candidato y lo inscribirán para las únicas tarjetas que tiene la alternativa democrática. De las 37 tarjetas hay 11 que pertenecen a partidos que fueron judicializados; es decir, que se las quitaron a sus autoridades legítimas, como es el caso de Acción Democrática y Voluntad Popular, entre otros.

Solamente hay dos plataformas para la Plataforma y, por tanto, si hay acuerdo se inscribirá al candidato con las dos tarjetas: la de la MUD que es de la Plataforma y la de Un Nuevo Tiempo, que en este momento tiene el rostro del gobernador del Zulia, Manuel Rosales.

Tarjetón electoral: Votantes

Rodríguez López, quien integró la comisión regional de Primaria en Lara, manifestó que la gente tiene una gran disposición a inscribirse y actualizar sus datos ante los puestos que ha establecido el CNE.

Sin embargo, son muy pocos los puntos que hay en el país, observó. En el 2015 hubo 1.500 puntos de inscripción y actualización; hoy, apenas hay 300 puntos en todo el territorio nacional y en Lara, nada más 12. De paso, el CNE practica una operación morrocoy, ya que por lo general funciona una sola máquina, se cae el sistema, y todo funciona muy lentamente.

En cuanto a los puntos itinerantes son puestos a funcionar en forma caprichosa, ya que no existe una programación y, entonces, ubican la máquina en cualquier sitio, sin previamente hacer el anuncio. A la gente no se avisa que va a haber la jornada y ésta se hace sorpresivamente. En opinión de Rodríguez López se está burlando el CNE de los electores, ya que el objetivo que se ha trazado es que las personas no logren inscribirse o actualizar sus datos, como cambio de residencia por ejemplo.

Sin embargo, los factores de la oposición han hecho un gran esfuerzo y al día de hoy se han podido inscribir más de 450 mil personas, que aunque parece una cifra importante es poca por cuanto hay 3 millones de personas, entre los 18 y los 45 años, que nunca se han inscrito. A esa cantidad habría que añadirle a más de 2 millones de personas que no están votando en el sitio donde viven, sencillamente, porque ha habido inmigración interna en el país. Por otra parte, hay que tomar en consideración que el 70 por ciento de la diáspora o lo que es lo mismo, cinco millones de personas, tienen más difícil la oportunidad de inscribirse en los consulados venezolanos.

Esto que estoy diciendo indica claramente que hay unos 10 millones de personas que corren el riesgo de no votar en estas elecciones y, por supuesto, al gobierno no le interesa que voten porque sabe perfectamente cuál es la intención del votante, ya que los venezolanos, en su inmensa mayoría, están dispuestos a producir un cambio de modelo en Venezuela.

Ciclos electoral

Rodríguez López dice que las elecciones del 2024 no se pueden ver como un asunto de candidaturas como ocurre, generalmente, con cualquier elección presidencial. Aquí lo que se está presentando es una situación muy distinta, interesante e histórica: es el vencimiento de un ciclo político.

Es hora de que la dirigencia política entienda que cada cierto tiempo, el pueblo venezolano ajusta cuentas con sus gobernantes. Así ocurrió en el siglo 19, refirió. Cuando se les terminó el tiempo a los conservadores, vinieron los liberales y después la hegemonía andina con Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, que se extendió hasta 1945 cuando le tocó la oportunidad al binomio adeco-copeyano que tuvo como interregno a Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Una vez que desapareció la última dictadura militar, arrancó el período de la democracia representativa, el mejor momento que tuvo la democracia venezolana, que duró hasta 1998 cuando la gente decidió girar de forma equivocada y, a mi manera de ver, al agotarse aquel modelo, llegó este modelo del socialismo del siglo 21, convertido en desgracia colectiva.

Pero, en estos momentos, el pueblo venezolano decidió ajustar cuenta con estos señores y hemos visto cómo una mujer, muy bien preparada, que ha surgido del sector independiente y no de la política tradicional, encarna un nuevo modelo al cual el gobierno le ha cerrado todas las puertas porque no quiere perder el poder, aunque sabe que el pueblo lo rechaza mayoritariamente.

Aquí estamos viendo que la gente se ha inclinado por María Corina Machado no sólo como candidata, sino líder del país porque nació de la voluntad popular representada en unas elecciones populares, a pesar de los obstáculos y mecanismos administrativos que le ha impuesto el gobierno. A pesar de todo lo que está ocurriendo, el ciclo del socialismo del siglo 21 está agotado y no va a ser posible que haga lo que haga el gobierno podrá cambiar la disposición que tiene la mayoría del pueblo en que se produzca un cambio político en Venezuela, enfatizó Rodríguez López.

