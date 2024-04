VIDEO | Barrio La Municipal espera solución de aguas negras por parte de Hidrolara #17Abr

- Publicidad -

Habitantes del barrio La Municipal, específicamente de la calle 7-7A entre 2 y 4, en la zona oeste de Barquisimeto, se ven afectados por un desbordamiento de aguas negras desde haces varios años pero que se ha agravado en los últimos 6 meses.

“Esto es a causa de que todos los cachimbos están rebozando. La boca de visita principal que está en la cuadra está a punto de colapsar. Entonces, cuando llueve es peor porque las casas se inundan, se devuelven las heces, el agua negra entra a las casas y bueno, ha sido de verdad horrible”, comentó Ronny Mejía a El Impulso.

Habitantes del barrio La Municipal, específicamente de la calle 7-7A entre 2 y 4, en la zona oeste de Barquisimeto, se ven afectados por un desbordamiento de aguas negras desde varios años atrás pero que se ha agravado en los últimos 6 meses. pic.twitter.com/AVBRzF2Igj — Elimpulso.com (@elimpulsocom) April 17, 2024 - Publicidad -

Habitantes afectados por aguas negras

Esta problemática afecta a más de 20 casas, siendo más vulnerables los adultos mayores, niños y personas con discapacidades u otras morbilidades. “No podemos hacer uso de los baños, del lavaplatos, no podemos lavar la ropa porque no tenemos dónde botar el agua. De hecho en mi casa específicamente estamos lavando los platos y botando el agua a la calle porque no tenemos dónde más”.

Sin respuesta de Hidrolara

La vocera destacó que realizaron los reportes ante las instancias correspondientes, también a través de la Ven App. Además que, el 20 de febrero una cuadrilla de Hidrolara efectuó la evaluación, identificó el problema y “lugar del tapón” con la promesa de regresar una semana después con la máquina Vacuum para los trabajos propios pero hasta la fecha no han cumplido.

“Al día de hoy 17 de abril todavía no han vuelto. Hemos hecho comentarios por la Ven App, hemos mandado mensajes por la radio, hemos ido hasta las oficinas de Hidrolara y todavía no hemos tenido respuesta”. Situación por la que se encuentran desesperados y piden una pronta y satisfactoria respuesta de la hidrológica del estado u otras instancias correspondientes, ya que “es terrible la situación que vivimos, no sabemos qué más hacer”, expresó Mejía.

- Publicidad -

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí