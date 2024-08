Son titulares domingo #11Ago

- Publicidad -

María Corina Machado convoca a “gran protesta mundial” este sabado 17 Ago: “para alzar la voz por la verdad”

Maduro descarta negociación con María Corina y pidió que se “entregue a la Justicia”

- Publicidad -

Cidh otorgó medidas cautelares a María Oropeza, detenida arbitrariamente en Portuguesa

Portugal exige la liberación del dirigente opositor Williams Dávila

Gobierno de Italia pide a Maduro respetar los derechos de todos los venezolanos

CNP denuncia que bloqueo de redes sociales vulnera el derecho a la información

Brasil desafía a Maduro y advierte que no aceptará el fallo del TSJ

Fuentes gubernamentales de Brasilia dijeron a Clarín que “es enfático el pedido de que el régimen presente las actas”.

“Añadió que además debe ser Consejo Nacional Electoral el órgano que determine el ganador de las presidenciales del 28 de julio en base a esos datos y no la Corte.”

Canciller de Colombia: Esperamos la próxima semana la reunión de Petro, López Obrador y Lula con Maduro

Sala Electoral del TSJ declaró desacato de Edmundo González a citación judicial

Edmundo González: “Defender la verdad no es un delito. Delito es no acatar la voluntad popular expresada el 28J” y dijo: La actuación de la Sala Electoral del TSJ no se corresponde con ningún procedimiento contemplado en la legislación

Simón Calzadilla: «La única institución autorizada para llevar a cabo procesos electorales, totalizar, adjudicar y proclamar es el CNE. Todo eso debe entregarlo a los actores participantes y ponerlo a disposición de todos a nivel nacional».

Jefa de misión del Centro Carter.»No hay evidencia» de jaqueo electoral en Venezuela:

CNN: Denuncian la anulación de pasaportes de varios periodistas y activistas de DDHH en Venezuela

Denuncian que la Fiscalía no recibe recurso donde se exige conocer el paradero del dirigente opositor Williams Dávila

Elon Musk afirma que en Venezuela están «totalmente incomunicados con el resto del mundo»

Foro Penal contabiliza al menos 1303 detenidos tras las protestas postelectoral en Venezuela

Anzoátegui: Detuvieron a la concejal opositora Beatriz Andrade en Cantaura.

Expresidentes recuerdan que «venció sobradamente» el plazo para que el CNE presente las actas del 28 Jul

Con emotivos mensajes de cariño y reconocimiento despiden al periodista Yorvi García https://www.elimpulso.com/2024/08/10/con-emotivos-mensajes-de-carino-y-reconocimiento-despiden-al-periodista-yorvi-garcia-10ago/

INTERNACIONALES

Ejército de Israel asegura que su ataque contra una escuela en Gaza mató a 19 milicianos

Detienen en Cúcuta a sujeto acusado de financiar a Hezbolá con exportaciones ilegales

Bielorrusia convoca a la encargada de negocios de Ucrania por violación del espacio aéreo

Lukashenko acusa a Ucrania de violar el espacio aéreo de Bielorrusia: «Sospechamos que se trata de drones de ataque»

Irán asegura estar preparada para un “castigo severo” a Israel

Gazprom aumenta bombeo de gas a Europa por gasómetro de Kursk pese a combates en la región

Expresidente de Smartmatic en Filipinas huye de EEUU.

Fabiola Yáñez rompió el silencio sobre presunto maltrato de Alberto Fernández

Seis venezolanos murieron ahogados en su paso por el Darién

Campaña de Trump asegura que sus comunicaciones internas fueron hackeadas

Denuncian la detención de un sacerdote de la diócesis de Estelí, en el norte de Nicaragua

Conferencia Episcopal Paraguaya se solidarizó con Venezuela al exigir revisión de actas

Grupo IDEA exhorta a Brasil, Colombia y México a exigir transparencia electoral en Venezuela

El primer ministro británico cancela sus vacaciones por los disturbios en el país

DEPORTES

El “Dream Team” ganó su quinto oro consecutivo ante Francia

El beisbolista venezolano Luis Arráez reveló que tiene un ligamento roto

Tras la polémica por su participación, la boxeadora argelina Imane Khelif ganó la medalla de oro en París 2024

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí